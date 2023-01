Dan Tepfer poursuit son dialogue avec Bach sur "Inventions / Reinventions"

En 1723, Johann Sebastian Bach composait ses Inventions, des œuvres didactiques pour le clavier à l'intention de son fils Wilhelm Friedemann. Plus de 10 ans après son album Goldberg Variations / Variations, une approche du chef-d’œuvre baroque du compositeur allemand dans un cadre préexistant, le pianiste Dan Tepfer va plus loin encore et nous offre une exploration plus intuitive et radicalement différente dans l’œuvre du maître. La musique de Bach permettant les moments de liberté qu’il prend sur Inventions / Reinventions, cette fois il improvise le cadre et réagit, explique t-il, « à quelque chose de plus abstrait, à la façon dont Bach s’engage dans la narration.» Quand il improvise c’est de son propre jardin qu’il extrait la sève tout en se servant des « mécanismes fondamentaux de l’harmonie tonale comme Bach l’a fait.»

Très créatif, technicien hors pair et doué d'une sensibilité ouverte à tous les vents, Dan Tepfer a notamment joué pendant plus de dix années avec le saxophoniste Lee Konitz, grande figure du jazz mort en 2020, devenu son mentor et son ami. Tout aussi passionné par la musique que par l'informatique et l'astrophysique, il dialogue aussi avec les algorithmes. On se souvient de son surprenant album Natural machines sur lequel il génère en temps réel une représentation visuelle de la musique sur un disklavier.

"Inventions / Reinventions" sort sur le label StorySound Records