Danger Mouse et Black Thought annoncent l'album "Cheat Codes"

Beck, Gorillaz, The Black Keys, Norah Jones, Red Hot Chili Peppers, Parquet Courts ou les derniers albums de Michael Kiwanuka et Curtis Harding; derrière ces noms prestigieux on retrouve les productions en or de Brian Burton alias Danger Mouse. Génie du son, l'ex-membre du groupe néo soul Gnarls Barkley, avec Cee Lo Green, quitte rarement l'ombre des studios, s'affichant de façon épisodique sur des projets en duo comme en 2019 avec la new-yorkaise Karen O sur l'album Lux Prima.

Dix-sept ans après son projet The Mouse and the Mask ,en collaboration avec le regretté MF DOOM, le producteur revient au hip hop avec une autre légende, le MC de The Roots, Black Thought, qui nous a gratifié récemment en solo de sa trilogie de mini albums Streams of Thought. Les deux amis de longue date ont décidé d'unir leurs forces sur l'album Cheat Codes dont ils dévoilent le premier titre No Gold Teeth :

Les deux artistes s'étaient déjà rencontrés en 2005 avec la volonté de collaborer. Un projet commun abandonné qui renaît aujourdhui avec les douze titres de Cheat Codes sur lesquels le tandem a invité un véritable All Stars; de Raekwon & Kid Sister à Michael Kiwanukaen passant par Joey Bada$$, MF DOOM, A$AP Rocky & Run The Jewels ou Conway the Machine. L'album est attendu le 12 août.

