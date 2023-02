Dans le casque de... Isolde Lasoen

Auteure, chanteuse, vibraphoniste, c'est à la batterie et aux percussions qu'Isolde Lasoen s'est illustrée aux côtés de ses compatriotes du groupe Daan avant de s'envoler en solo et sortir Cartes Postales en 2017. L'artiste revient le 8 mars avec un second long-format, Oh Dear, un album "excentrique" selon ses propres mots. « Ce disque est mon style. Chaque chanson a son propre petit monde à la Isolde » explique la compositrice belge qui signe dix titres aux orchestrations luxuriantes.

Un univers où s'entremêlent avec raffinement toutes ses influences, tout ce qu'elle aime dans la musique: du jazz à la bande originale vintage, du groove au psychédélisme, au rock progressif ou à la pop française des années 70. Isolde Lasoen nous a confié une playlist de titres et de musiciens qui lui sont précieux, dont elle explique le choix ci dessous :

A propos des 18 titres de sa playlist, Isolde Lasoen explique :

1. David Axelrod - Holy Thursday

Le mix parfait entre de la musique classique, le jazz et le pop baroque. Le son total et l’instrumentation sont sublimes, ainsi que les arrangements et les dynamiques.

2. The Meters - Ease Back

Pas de batteur plus funky et soulful que « Zigaboo » Modeliste! Ses grooves sont uniques et sa batterie sonne formidablement. Cet instrumental ‘Ease Back’ fait découvrir la marque sonore des Meters, une groupe emmené par le claviériste et chanteur Art Neville. Tous avec un son impeccable, la basse, l’orgue, la guitare et la batterie représentent le vrai feel et soul de la Nouvelle-Orléans. Hyper funky, j’adore.

3. Goldfrapp - Utopia

Extrait du meilleur album de Goldfrapp. J’adore l’atmosphère noire mystérieuse, la production, la voix sensuelle, les arrangements cinématographiques. Pour moi Felt Mountain est un classic album.

4. Cal Tjader - Soul Sauce

La raison pour laquelle j’ai commencé à jouer du vibraphone. Aux côtés de Lionel Hampton et de Milt Jackson, Cal Tjader était une influence déterminante pour moi. Je me rappelle la première fois ce que j’ai entendu sa musique; le mix entre des rythmes latins et le jazz, avec le son vraiment très sixties, des mélodies gaies et catchy, ça m’a plu directement. Après l’avoir écouté quelques fois, j’avais décidé d’acheter un vibraphone (même avant une batterie) et d’étudier le jazz au Conservatoire.

5. Sebastien Tellier - L’Amour Naissant

Super cool track de l’album ‘Confection’ de Tellier. J’aime son piano cadencé et ses cordes mélancoliques, l’ensemble porté par l'afro-beat inspiré par le groove de Tony Allen, un de mes batteurs favoris, qui donne une sorte de laidback coolness qui est très chic.

6. Ennio Morricone - Il Clan Dei Siciliani (Le Clan Des Siciliens)

Le Maestro Morricone. Il était toujours là, pendant ma jeunesse. Mes parents écoutaient toutes ses musiques de film, je jouais des arrangements dans la fanfare et dans les orchestres. La musique de film est ma plus grande influence, tout à fait. Et Ennio Morricone est le plus grand. Quelle génie, quel maestro des mélodies et des orchestrations, quelle amour constant pour la musique, jusqu’à sa mort.

7. Donald Byrd - Christo Redentor

Une pièce atypique du trompettiste. l’album ‘A New Perspective’ mélange de jazz, de gospel et des influences blues joué par un septette jazz. Je trouve que c’est une unique combinaiso, et la chanson ‘Christo Redentor’ est un hymne vraiment très beau.

8. Alan Parsons Project - Mammagamma

Beaucoup d’instrumentaux dans ma liste, mais cette fois aussi je vais choisir pour une chanson instrumentale du groupe. “Mammagamma” de 1982 est tellement groovy, funky et cool. Une source d’inspiration pour beaucoup de groupes contemporains je crois, grâce au son, la production, le coolness. autres morceaux du groupe Alan Parsons Project que j’adore: “Eye In The Sky” et “Lucifer”.

9. Randy Newman - I Think It’s Going To Rain Today

Très très belle chanson d’un grand songwriter, avec une mélancolie mortelle et incluant de très beaux arrangements de cordes. Une composition à envier, et qui me fait pleurer chaque fois.

10. Duke Ellington - Money Jungle

Un des disques de jazz le plus remarquable, je trouve. Quelle énergie, quelle liberté.. un peu brut et sauvage même.. le trio est aussi surprenant: Duke Ellington, Charles Mingus et Max Roach (un de mes batteurs favoris).

11. John Barry - Danny Scipio Theme

Un autre grand maître de musiques de film. J’ai beaucoup appris de sa musique, sa manière de mélanger l’atmosphère jazz avec la musique pour le cinéma, il a un style romantique plus ou moins teinté de jazz. J’adore son utilisation des cuivres, c’est très inspirant. Et aussi, il a introduit un instrument que j’aime beaucoup et qui donne beaucoup d’ambiance, qui donne directement une atmosphère cinématographique; le cimbalom (ou Hammered Dulcimer).

12. Françoise Hardy - Comment te Dire Adieu

Je ne pouvais pas rater celle-ci. “Comment Te Dire Adieu” est une des premières chansons que j'ai connueen français, et aussi une des premières que j’ai chanté en live, avec mon band, bien avant que d'écrire mes chansons moi-même et quand nous ne faisions que des reprises. En plus, j’aime la voix de Françoise, et sa façon indépendante qu’elle a toujours eu, d’écrire ses chansons elle-même, dans une période où presque tout les chanteuses utilisaient des ghostwriters. Bon, ici c’est Serge Gainsbourg bien sûr, mais lui, il est autorisé, haha.

13. Count Basie - The Kid From Red Bank

Aaah le big band.. pour moi le style le plus puissant à jouer, comme batteur. J’adore garder tous les musiciens au pas, diriger l’orchestre avec un swing et un groove impeccable, énergique et super tight. Donner des fils et annoncer des accents pour que tout le monde joue ensemble. Ce morceau de Count Basie à une énergie contagieuse.

14. Baxter Dury - Porcelain

Groove super cool, une chanson minimaliste mais très sexy. Chouette voix féminine, compositeur et auteur intéressant ce Baxter Dury.

15. Max Richter - November

Une pièce de musique classique contemporaine que j’adore. Je dois toujours pleurer.. quelle puissance des chordes, les basses whoaw.. je le trouve presque insupportable à écouter parce que ça me donne un sentiment incroyablement passionnant et émotionnel.

16. Brad Mehldau - Exit Music

Une reprise de la chanson de Radiohead. Super beau, super triste, beaucoup de mélancolie. Je trouve cette version mieux que l’original, et c’est marrant, je connaissais cette version beaucoupbien avant celle de Radiohead. Je l’ai découvert pendant mes études de batterie de jazz. C’est une chose que j’aime jouer et écouter aussi, le jazz en piano trio (piano/bass/drums).

17. Rydeen - Yellow Magic Orchestra

Un de mes guitly pleasures, mais quand même génial. J’aime bien le culot et l’univers musical des japonais.

18. Francois de Roubaix - Les dunes D’Ostende

Un compositeur qui m’a beaucoup inspiré. J’aime son style, l’atmosphère mystérieuse et criminelle qu’il crée avec ses harmonies, les instruments, ses mélodies. Aussi toujours de très cool drumgrooves avec un super chouette son!

