Dans le casque de... Little Dragon

L’aventure continue pour Little Dragon. Après un cinquième album décevant publié en 2017, la formation suédoise avait rassuré ses fans il y a trois ans avec la sortie de l’impeccable New Me, Same Us, un disque qui consacrait leur arrivée sur le label Ninja Tune mais aussi - et surtout - leur adresse intacte à projeter leur pop mutante dans un futur musical mouvant. Depuis lors, le combo de Yukimi Nagano a multiplié des rencontres excitantes ou prestigieuses, gravant de nouveaux titres avec Midland, FKJ, Kelsey Liu, ou encore Moses Sumney au fil de plusieurs petites sorties rafraîchissantes.

Au mois d’avril dernier, c’est avec des yeux très pétillants que revenaient les Suédois en dévoilant leur nouveau morceau Slugs of Love. Un single enjoué auquel leur prochain album emprunte son titre, un disque qui se dévoilera totalement ce vendredi 7 juillet et où s’invitent notamment Damon Albarn ou encore le rappeur américain JID. Pour célébrer cet heureux événement, les Little Dragon partage aujourd’hui avec vous leur bande-son du moment. Une playlist exclusive qui mêle Prince à D’Angelo, Sade à De La Soul, ou encore Chemise et Kate Bush. N’oubliez pas de monter le son.