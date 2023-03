Dans le casque de... Msaki x Tubatsi

En 2021, la révélation sud-africaine Msaki venait de sortir son abum orchestral Platinumb Heart et multipliait les dates de concerts tandis que le chanteur et multi-instrumentiste du groupe Urban Village traversait une période personnelle difficile. Le deux chanteurs se réfugient alors à Johannesburg pour une résidence créatrice à trois voix avec l’arrangeur et violoncelliste français Clément Petit. De cette rencontre hors du temps est né l'album Synthetic Hearts, un voyage sonore poétique sans barrière stylistique ni géographique, sur le thème de l’amour et du partage.

« L’album évoque la responsabilité de prendre soin de l’autre et interroge la façon dont on exprime son amour les uns envers les autres » explique Tubatsi Moloi qui au fil de l'album questionne avec sa complice l’amour, le désir, l’égarement, la douleur, le découragement ou les quêtes personnelles avec vulnérabilité. Des sentiments et des espoirs mis à nu que vient sublimer le récit musical de Clément Petit, qui comme un cœur qui bat, alterne subtilement les atmosphères et les rythmes dans une production minimaliste ou luxuriante. « Les chansons ont le goût du début de la fin, ou de la fin du début, ce n’est pas très clair. Mais il y a beaucoup d’invitations, et aussi de vulnérabilité, de fragilité. Ce qui reflète probablement notre état émotionnel d’alors » rajoute Msaki.

Le duo nous a confié une playlist de titres et de musiciens qui lui sont précieux, en écoute ci-dessous:

Liste des titres de la sélection:

1 Mushe (by Malcolm Jiyane)

2 Mshiza (Soul Brothers)

3 Water Song (Earl Klugh)

4 The Ghetto (George Benson)

5 Sparkle (Tatsuro Yamashita)

6 Sing to the moon (Laura Mvula)

7 Jive magona (Mahothela Queens)

8 Billie Jean (Michael Jackson)

9 Fragile (Sting)

10 New World Order (Curtis Mayfield)

11 Water Under Bridges (Gregory Porter)

12 Ke a bereka (Philip Tabane)

13 Tsakwe (Sibongile Khumalo)

14 Give (Harare)

15 Palama (Herbie Tsoaeli)

16 Zimology (Zim Nqawane)

17 Kingston Town (UB40)

18 Woni (Blick Bassy)

19 Texas Sun (Kruangbin, Leon Bridges)