Dans le casque de... Pachyman

Originaire de Porto Rico, le multi-instrumentiste Pachy García a été nourri au grunge, au metal et à l'électro avant d'étudier à l'Universidad Interamericana et de s'intéresser au jazz et aux classiques du reggae-dub jamaïcain. Quand il n'officie pas à la batterie et au chant au sein du groupe synth-punk Prettiest Eyes, le Californien d'adoption réveille les productions caribéennes d'un autre temps sous le nom de Pachyman. Deux ans après avoir rendu hommage aux disques rub-a-dub old-school sur son voyage tropical The Return of Pachyman, l'artiste est retourné dans son home studio de Los Angeles et s’est mis au défi de propulser son dub dans une autre dimension. Il y a gravé un hommage à la génération d’artistes de son île natale qui furent les premiers à expérimenter avec des synthétiseurs dans les années 90.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Une nouvelle œuvre caribéenne intemporelle nommée Shade of Rainbow qui rayonne dans le vaste spectre musical de Pachyman. Avant la sortie de l'album, le 29 septembre, le producteur nous a confié une playlist de titres naviguant du reggae à l'indie rock, du jazz brésilien aux productions folk à découvrir ci-dessus.

Publicité

Liste des titres de la sélection:

1 Prefab Sprout - Radio Love

2 Sly & The Family Stone - Thank You for Talkin' to Me, Africa

3 Al Campbell - When The Grass is Green

4 Joao Jonato - Patumbalacunde

5 Brian Briggs - Aeo 2

6 Andy Shauf - Catch Your Eye

7 Dummy - Final Weapon

8 Sound Dimensions - Park View

9 Y La Bamba feat. Devandra Banhart - Hues

10 Woo - Overheard

11 Prince Alla - Jah Give I Love

12 Lo Borges - Toda Essa Agua

13 Ghost Power - Asteroid Witch

14 Daryl Hall & John Oates - Sara Smile

15 Sugar Minott - My Love is True