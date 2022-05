Dans le casque de… Sly Johnson

Et si la force tranquille, c’était lui ? Trois ans après la sortie d’un disque très personnel, Sly Johnson a publié un nouvel album vivifiant au début de ce mois de mai via le label BBE Records. Un nouveau compagnonnage londonien pour le rappeur français habitué des collaborations de haute volée, amorcées en solo depuis la fin de son collectif Saïan Supa Crew il y a une quinzaine d’années.

L’amour du hip-hop, de la soul, et du funk nourrit ainsi aujourd'hui encore tel un fil rouge la composition et le flow d’un artiste qui continue à voir loin, à l’image de ce disque baptisé 55.4 en référence aux « 55 jours de création » passés à le finaliser. Pour célébrer cet heureux événement, Sly Johnson partage aujourd’hui avec vous sa bande-son du moment. Une playlist qui mêle Nick Drake à Kamaal Williams, Robert Glasper à Common, mais aussi Kiefer et l’inoubliable Gil Scott-Heron.

