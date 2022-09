Dans le casque de... Son Little

Un timbre de voix enchanteur, un chant incantatoire, Son Little pose ses mots, choisis avec soin et délivrés avec habileté. Conçu dans une cabane surplombant le fleuve Delaware dans le nord de l'État de New York, le dernier album de Son Little troque la peur existentielle et la douleur qui imprégnait ses précédents albums pour une joie débridée et une acceptation de soi. Après l'excellent album Aloha, l'artiste est revenu à son beat making pour créer le noyau de Like Neptune étoffé plus tard par des arrangements somptueux et des instruments enregistrés en live.

Révélé par The Roots et la chanteuse Mavis Staple, le songwriter californien Aaron Livingston livre ici avec classe sa propre vision d'un rhythm & blues imprégné de hip hop hop, de funk, de pop, de folk et de psychédélisme. Avant son concert le 16 septembre à La Maroquinerie, l'artiste nous a confié une sélection de titres et de musiciens qui lui sont précieux, en écoute ci-dessous:

Liste des titres de la playlist:

Mdou Moctar – Sibidoul (Live)

Preoccupations – Slowly

Rahsaan Roland Kirk – The days of wine and Roses (Live)

Kendrick Lamar – Rich Spirit

Mobb Deep – Trife Life

Lady Wray – Come On In

Angel Olsen – Ghost on

Steve Lacy – Mercury

Los Orientales de Paramonga – Lobos al Escape

Leonard Cohen – The Stranger Song

Rahsaan Roland Kirk – Volunteered Slavery