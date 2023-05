Dans le casque de… Tinariwen

Le collectif multi-générationnel s'était déjà aventuré sur les terres country en collaborant avec des artistes comme le violoniste Warren Ellis ou le guitariste Micah Nelson. Mais avec son neuvième album studio Amatssou, qui signifie "au-delà de la peur", les musiciens sahariens développent un langage folk universel en mêlant harmonieusement leurs fameuses lignes de guitare hypnotiques et les voix d'appel et de réponse aux banjos, violons et pedal steel de la musique country.

Cette nouvelle œuvre nomade a été initiée par Jack White en 2021 qui a invité Tinariwen à enregistrer dans ses studios de Nashville avec le musicien et producteur canadien Daniel Lanois aux côtés d'un groupe de musiciens country locaux. Dans une transe aussi nostalgique que dansante, les textes d'Hassan Ag Touhami s'élèvent tels des incantations libératrices faisant écho dans des allégories poétiques à la longue lutte du peuple touareg et aux récents bouleversements politiques au Mali en proie au pouvoir croissant des salafistes ou à l'arrivée de la milice Wagner.

Avant de venir présenter son album en live dans nos studios, le 20 juin, Tinariwen a confié à son percussionniste Said Ag Ayad le soin de réaliser une playlist de titres et de musiciens qui lui sont précieux, en écoute ci-dessous :

Tinariwen est en concert :

le 26 juin au Splendid de Lille

le 28 juin à la Salle Pleyel à Paris

le 11 juillet au festival Les Suds à Arles

le 29 juillet à Luxey au festival Musiclarue