Dave Grohl et ses Foo Fighters annoncent l'album "But We Are Here"

L'année a été longue pour les membres des Foo Fighters après la mort brutale de Taylor Hawkins en mars 2022 à Bogota. Dave Grohl et son groupe sont retournés en studio pour célébrer leur complice de 25 ans et graver « une réponse brutalement honnête et émotionnellement crue à cette période chargée en émotions et en introspection ». Attendu le 2 juin prochain, le successeur de Medicine at Midnight est décrit par le groupe comme « une ode aux pouvoirs de guérison de la musique, de l'amitié et de la famille ». Dix titres rock coproduits avec Greg Kurstin qui sonnent un retour au son brut des débuts et qui couvrent toute la gamme émotionnelle, de la rage et du chagrin à la sérénité et à l'acceptation comme sur ce premier single Rescued :

