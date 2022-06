David Bowie : une version inédite de "Starman" fait surface

C’est un bel anniversaire que s’offre cette semaine l’un des plus grands chefs-d’œuvre de David Bowie. Publié le 16 juin 1972, le cinquième album du Caméléon baptisé The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars souffle ainsi aujourd’hui ses cinquante bougies autour d’une luxueuse réédition tout juste dévoilée. Disque générationnel mais aussi à bien des égards révolutionnaire, Ziggy Stardust du nom du double cosmique de son auteur demeure l’un des plus grands albums de tous les temps, comptant des morceaux inoxydables parmi lesquels Soul Love, Ziggy Stardust, Suffragette City, et bien sûr Starman.

Pétri de la science-fiction triomphante qui fascine alors Bowie, ce titre emblématique fut l’un des plus grands succès du chanteur disparu en 2016 qui filait avec lui sa passion cosmique initiée avec la sortie de Space Oddity . Un demi-siècle après sa sortie, c’est donc une version inédite de ce monument qui fait aujourd’hui surface avec la mise en ligne d’un enregistrement oublié, celui réalisé la même année en deux parties pour la célèbre émission britannique Top Of The Pops. Une prestation TV qui avait alors marqué les esprits et que l’on trouvait déjà en ligne sous la forme d’images d’époque, mais qui se voit ici totalement restaurée par le biais d’un travail récent et conséquent sur le master original ce qui lui offre les attributs d’une véritable nouvelle version. Happy birthday Ziggy!

