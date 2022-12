David Byrne nargue le Père Noël sur "The Fat Man’s Comin"

David Byrne croit-il encore au Père Noël ? La réponse à cette question on ne peut plus cruciale se trouve peut-être nichée au creux de The Fat Man’s Comin, un titre inédit que l’ancien leader des Talking Heads vient de dévoiler en exclusivité sur son compte Bandcamp. Cet irréductible optimiste ne la considère d’ailleurs pas vraiment comme une chanson de Noël à proprement parler, notant dans un communiqué que la visite du vieil homme à la barbe blanche a évolué depuis longtemps pour devenir « un moment de consommation plus séculaire qu'une affaire religieuse ou spirituelle ».

Issu des sessions de l’album Love This Giant enregistré avec la géniale St. Vincent il y a une dizaine d’années, David Byrne attendait donc une bonne occasion pour sortir ce morceau du tiroir au fond duquel il l’avait quasiment oublié. Finalement publié aujourd’hui au profit du magazine de bonnes idées (et non-lucratif) Reasons to be Cheerful qu'il a lancé en 2017, cette chanson forme une description méfiante du périple annuel du Père Noël le décrivant tel « un homme de l’ombre » qui n’hésite pas à « se glisser dans votre maison ». Joyeuse et boisée, relevée par les cuivres et les cordes du maître arrangeur Jherek Bischoff, The Fat Man’s Comin se découvre aussi via un clip en forme de storyboard d’époque dessiné par David Byrne himself. N'oubliez pas vos petits souliers.