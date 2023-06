"Day In Day Out", le groove victorieux de Cotonete et Leron Thomas

Formé, il y a presque vingt ans avec le profond désir de faire revivre sur scène les vibrations classieuses du jazz-funk brésilien des seventies ou d'Herbie Hancock, Cotonete a longtemps attendu avant de graver sur disque ses aventures groovesques. Le combo d'amis réunis autour du saxophoniste Frank Chatona et du claviériste Florian Pellissier, sortait deux albums coup sur coup en 2019, Super-Vilains puis Atemporal, gravé à São Paulo avec l'icône de la soul brésilienne Di Melo. Quatre ans après, le septet est de retour avec ses compositions aussi torrides que raffinées et partage le titre Day In Day Out, un maelström jazz-funk hypnotique sur lequel s'élève la voix soulful de l'Américain Leron Thomas.

S'il faudra attendre 2024 pour découvrir l'intégralité de l'album Victoire de la Musique produit et réalisé par Guts, Cotonete annonce déjà quelques collaborations prestigieuses sur son nouveau voyage jazz funk avec la participation de la chanteuse et musicienne brésilienne Sabrina Malheiros, le dandy soul anglais Omar ou Adrien Boris Peskine aka Gystere et son univers afrofunk cosmique. Pressé en 45t, ce premier single Day In Day Out est accompagné en face B d'un remix de ART OF TONES (Llorca)

Le claviériste Florian Pellissier, le saxophoniste Frank Chatona, le tromboniste Benoit Giffard, le trompettiste Christophe Touzalin, le guitariste Farid Baha, le batteur David Georgelet et le bassiste Jean Claude Kebaili présenteront leur nouveau projet sur scène le 17 juin au 360 Paris Music Factory.

