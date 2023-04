De la lutte à l'espoir, Y La Bamba rayonne sur "Lucha"

Sur son nouvel album, Luz Elena Mendoza explore la multiplicité, l'amour, le queer, l'identité mexicano-américaine et chicanx, la famille, l'intimité, le désir, la solitude, et chronique une période de lutte et de croissance en tant que personne et artiste. Comme sur ses précédentes œuvres, la poète y déploie tous ses talents d'auteure laissant son travail intérieur et son esprit résilient guider sa créativité musicale saisissante.

Retrouvant la terre mexicaine de ses parents après son déménagement de Portland au cours des confinements, elle a commencé par une reprise divine de I’m So Lonesome I Could Cry d’Hank Williams avant d'écrire les dix autres titres de Lucha, portés par sa voix unique alliant douceur et puissance.

Née à San Francisco de parents venus du Michoacan au Mexique, Luz Elena Mendoza a grandi dans le sud de l'Oregon puis a déménagé à Portland. Elle a étudié la théologie en Nouvelle-Zélande, est partie en mission en Inde avant de revenir à Portland et de débuter sa carrière musicale dans les soirées à micro ouvert de la ville. Après sa rencontre avec le bassiste et chanteur Ben Meyercord, elle fonde le combo Y La Bamba dont le premier album Alida St. sort en 2008.

Inspirée par les rancheras, les corridos, les boléros et les chansons huapangos mexicaines autant que par les musiques latines, l'indie rock ou les explorations dream pop, des envolées jazz et des productions modernes, sa musique émerveille, intemporelle, par son inventivité comme par sa force rêveuse et séductrice. Un spectre sonore tentaculaire qui rayonne sur l'ensemble de sa nouvelle œuvre comme sur le paysage sonore minimal et avant-gardiste du titre La Lluvia de Guadalajara ou sur le poème chaleureux dédié à sa mère Nunca.

« J’ai voulu laisser libre cours à ce qui me semble naturel, avec le rythme et les instruments de musique comme les congas et le chant, pour que tout soit naturel, ce que j’essaie d’invoquer en moi. J’ai tellement de mots, d’idées avec lesquels travailler en permanence, et le plus dur pour moi a été d’apprendre à faire confiance à mon instinct. Et de découvrir comment je travaille le mieux, et avec qui » déclare Luz Elena Mendoza qui signe un album aussi audacieux qu'émouvant sur la dualité de la blessure et de la guérison.