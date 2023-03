De La Soul : toute leur discographie est enfin sur YouTube

C’est une forme de revanche douce-amère que prend aujourd’hui De La Soul sur son histoire trentenaire. Alors que le groupe de Long Island se retrouve désormais orphelin de son MC David Jolicoeur aka Trugoy the Dove disparu le mois dernier, les auteurs de l’indélébile Ring Ring Ring (Ha Ha Hey) viennent de mettre en ligne aujourd’hui l’ensemble de leur discographie sur les services de streaming payants ainsi que sur YouTube, la puissante plateforme vidéo détenue par Google. Cette nouvelle signe la fin d’un feuilleton judiciaire inextricable pour le trio new-yorkais qui n’a eu de cesse durant toute sa carrière de faire face à des problèmes de droits nés de l’utilisation de milliers de samples dans leurs compositions, des obstacles légaux qui interdisaient jusqu'à présent l’exploitation en ligne de leur mémorable catalogue gravé dans les années 90 et 2000.

Certes, on trouvait d'ores et déjà beaucoup (beaucoup) de choses issues de la discographie de De La Soul sur YouTube, les fans du groupe ayant largement inondé au fil des années la plateforme d’enregistrements divers et variés, et pour la plupart de mauvaise qualité. Mais c’est désormais sous forme de playlists bien classées, exhaustives (ou presque), et au format HD (adieu les mauvais rip) que l’on peut redécouvrir sur le compte officiel du groupe leurs huit albums studio (dont 3 Feet High and Rising et De La Soul Is Dead), ainsi que tous leurs clips et de nombreux singles isolés.

Une victoire sur le tard pour Posdnuos et Maseo, les deux membres survivants du trio, qui pourront certes désormais jouir de la nouvelle manne financière offerte par l’écoute en ligne légale de leurs nombreux classiques. Mais au-delà, il s’agit aussi (et surtout) pour ce groupe particulièrement attachant de rendre accessible aux nouvelles générations une œuvre positive qui a durablement contribué au golden-age du mouvement hip-hop, narrant avec délice cette époque dans leurs morceaux tout en transgressant bien des codes, et infusant parmi les premiers leur rap de groove et de jazz. L’Histoire n’a d’ailleurs pas attendu YouTube pour s’en convaincre : 3 Feet High and Rising, le premier album de De La Soul publié en 1989, a été ajouté il y a treize ans déjà à la bibliothèque du Congrès américain en raison de son importance culturelle. A Magic Number, assurément.