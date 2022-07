De Paris à Philadelphie avec Wax Tailor

Qui ne possède sa propre vision de l’Amérique ? De ses rêves, de ses fantasmes, de ses peurs, le pays exporte au-delà des mers une image troublée où le meilleur peut côtoyer le pire, où les mille facettes d’une culture flamboyante se heurtent parfois au gouffre de l’obscurantisme. Le tropisme de Wax Tailor pour la bannière étoilée n’a jamais faibli depuis les débuts de ce fan de hip-hop qui a d’ailleurs consacré son son cinquième album aux traditions de la black-music américaine.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Tandis qu'il publiait l’an passé un disque teinté par nos angoisses contemporaines , l’auteur de Que Sera dévoile aujourd’hui un nouveau clip en forme de pont suspendu entre Paris et Philadelphie. Baptisé Searchin, ce Golden Gate estival reliant à l’écran les deux métropoles forme une virée rap & soul menée par le producteur français et son complice Kuf Knotz. Le MC de Philly donne ainsi la réplique aux Français dans les rues de sa ville natale, écumant les parcs et les disquaires, tandis que Wax Tailor se fait studieux en son studio à 6000 km de là en samplant les trouvailles de son comparse. Chouette.

Publicité