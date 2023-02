"Descending To Nowhere", l'univers spirituel et surréaliste de Rodrigo y Gabriela

Après leurs revisites des répertoires de Radiohead, Metallica, Kamasi Washington, Snarky Puppy, Astor Piazzolla ou encore des Pink Floyd, Rodrigo y Gabriela annoncent l'album In Between Thoughts... A New World avec un clip pour lequel ils ont écrit le scénario d'un personnage faisant un voyage spirituel vers le "non-dualisme", considéré par la plupart des hindous comme le point culminant de la pensée classique indienne. La vidéo n'est qu'une petite partie d'une grande histoire, explique le réalisateur Olallo Rubio, qui s'est entouré du britannique Andy Butler et du mexicain Pogo avec qui il avait travaillé auparavant à l'occasion d'un documentaire sur Jodorowsky.

Le duo étant intéressé par le bouddhisme, il était déjà question d'’évolution et de libération du potentiel des humains dans leur précédent disque Mettavolution. Ici c'est précisément le concept Advaita qui est développé, ce courant de pensée non dualiste qui recèle des secrets de l’essence de notre existence. C'est d'après le duo, «la notion qu'il existe une réalité unique, infinie et indivisible, dont la nature est la conscience pure, à partir de laquelle tous les objets et les êtres tirent leur existence apparemment indépendante».

Descending To Nowhere qui combine des images en direct avec des séquences animées, est la suite du cycle Stages . La nouvelle exploration auto-produite par Rodrigo y Gabriela dans leur studio d'Ixtapa, au Mexique, très différente des neuf mini-vidéos publiées auparavant, intègre à leurs jeux de guitares classiques des éléments électroniques et orchestraux.

In Between Thoughts... A New World sort sur le label ATO Records le 21 avril.

En concert au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris les 25 et 26 avril 2023