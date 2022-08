Deux inédits live de Tom Waits en écoute

Discret depuis bien trop longtemps, Tom Waits a décidé de nous offrir un voyage dans le temps à l'occasion d'un anniversaire, celui de ses deux albums concepts Alice et Blood Money tous deux sortis en 2002 et écrits avec sa femme, Kathleen Brennan. Le premier, écrit pour une pièce de Robert Wilson, regorgeait de références aux aventures d'Alice au pays des merveilles portées par un étrange orchestre de chambre tandis que le second s'inspirait de la pièce socio-politique Woyzeck de 1837 et présentait des « chansons ancrées dans la réalité ; la jalousie, la rage, la roue à viande humaine. Des chansons hilarantes, blasphématoires et inquiétantes » selon les mots de l'artiste. Avant la sortie, le 7 octobre, de ces rééditions, Tom Waits partage une paire d'enregistrements inédits en public des titres All The World Is Green et Fish And Bird qui figureront dans les vinyles anniversaires.

Enregistrée à Milan dans le cadre de sa tournée de concerts Glitter and Doom en 2008, la version de All the World is Green ajoute une touche flamenco à l'originale. La reprise poignante du titre Fish and Bird a été captée en 2004 à Londres et présente un tom waits accompagné de touches de piano dépouillées.

