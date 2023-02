"Di Yo", l'appel à la fête de David Walters et Flavia Coelho

Après son projet acoustique et intimiste Nocturne, David Walters revenait l'an dernier à son cocktail jubilatoire de sonorités caribéennes et électroniques pour célébrer la richesse culturelle de la Nouvelle-Orléans et de ses afro descendants sur le EP Bow Dow. Sur les conseils de son comparse Guts, l'aventurier marseillais s'était alors entouré du producteur britannique Tom Excell (Nubiyan Twist, K.O.G, ONIPA, Me & My Friends...) propulsant son groove apatride vers de nouveaux territoires ensoleillés. Une collaboration qui perdure sur l'album Soul Tropical, un hymne exaltant à l'âme antillaise taillé pour le dancefloor dont nous vous proposons en avant-première le titre Di Yo enregistré avec la plus française des chanteuses brésiliennes, Flavia Coelho:

Pour cet "appel à la liberté et à la fête", les deux artistes afro-caribéens nous offrent un pas de danse irrésistible, baigné de vibrations pleines de joie, d’énergie et de soleil. David Walters s'est envolé à Los Angeles à la rencontre du producteur et DJ américain Captain Planet, trouvant avec Tom Excell, l'esprit novateur de son nouveau voyage tropical humaniste. Les Caraïbes, Sheffield, LA ou Paris, le musicien globe-trotter nous propose une nouvelle exploration dans l'âme tropicale contemporaine conçue pour la danse.

« Cette âme tropicale est un cœur battant qui vibre aux rythmes et mélodies de l’Afrique, un cœur prodigue ouvert sur le monde » confie David Walters qui a de nouveau convié ses compagnons de Nocturne; le percussionniste guadeloupéen Roger Raspail, le violoncelliste nomade Vincent Segal et le joueur de kora Ballaké Sissoko, mais aussi le pianiste martiniquais Mario Canonge, le trinidadien Anthony Joseph, la rappeuse cubaine La Reyna et la Brésilienne Flavia Cœlho ou le Ghanéen K.O.G sur le titre Gimme Love.

L'album Soul Tropical sort le 3 mars sur le label Heavenly Sweetness et David Walters est en concert:

le 15 février Salle Nougaro à Toulouse

le 18 février au festival Roue Waroch à Plescop

le 10 mars au Grand Sud à Lille

le 17 mai à Figeac

le 31 mai à La Cigale à Paris.