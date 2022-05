"Diligent Drawing", les tournes percutantes de Kunta

Il faut les voir sur scène pour prendre en plein cœur les belles vibrations qu’ils transmettent au public. Le flow et l’ivresse des mots de Yovan, les mélodies mystiques d’Addis-Abeba, les pulsations ternaires des rythmes d’Afrique de l’ouest, le traitement sonore audacieux, les couleurs multiples amenées par les influences de chaque musicien... Après deux premiers EP, la musique singulière de Kunta imbrique sans complexe soul, éthio-jazz, hip-hop, rock et leur hardiesse fait bigrement du bien. Diligent Drawing exprime une posture résolument optimiste et non naïve, d'une jeunesse malicieuse et consciente face aux mutations de notre société et l'urgence d'une ouverture franche et sincère au monde :

Le nom du groupe est un clin d'œil au vaillant esclave mandingue Kunta Kinté, héros du roman Racines d’Alex Haley et des mini-séries télévisées du même nom. Ce personnage historique semi-fictif, défenseur de l’identité de l’homme noir, s'est toujours battu pour être libre, tentant de s’échapper à plusieurs reprises jusqu’à y laisser sa jambe.

Adepte des thèmes engagés et des collaborations multiples (Sir Jean, LMK, Climène Zarkan…), le sextet a profité du confinement pour investir le studio La Ciergerie (Altın Gün, General Elektriks, Jonathan Da Silva) et réaliser ce nouveau disque de l’ère analogique. Kunta sort onze titres pour lesquels l'amitié et l'aventure humaine sont primordiales pour imaginer de nouvelles perspectives, comme le chante Jennifer Zenou (une des invitées de l'album), lead du groupe Da Break, sur le titre soul Horizon. Tout comme l'humanité, Kunta semble être à un tournant de son évolution :

"Diligent Drawing" est sorti 22 avril sur le label Youz Prod.

