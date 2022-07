"Disco Ears", une nouvelle envolée du groupe phare de Joshua Redman

Depuis la dissolution de son quartet mythique des années 90 composé du pianiste Brad Mehldau , du contrebassiste Christian McBride , du batteur Brian Blade et immortalisé sur l'album MoodSwing, l'élégant saxophoniste ténor, charismatique et doué d'un sens mélodique aigu, avait réuni ses compères en 2020 sur RoundAgain . En attente d'apprécier le fruit entier de cette nouvelle communion au sommet gravée sur LongGone, voici Disco Ears, un des six instrumentaux signés Redman :

Les monstres sacrés sont de retour. Au sommet de leur art et dans un respect mutuel qui exclut les rivalités, les quatre musiciens sous la houlette du saxophoniste semblent restés fidèles à l'esprit qui les réunissait en 1994 et les presque deux années qui suivirent. Joshua Redman, qui a vite compris que le groupe serait éphémère, disait de ses compagnons « Ils étaient sans aucun doute, pour notre génération, parmi les plus accomplis et les plus innovants sur leurs instruments respectifs. Ils étaient déjà tous très demandés. Tout le monde voulait jouer avec eux! Et ils avaient tous des personnalités musicales si fortes et charismatiques, destinées à commencer bientôt à poursuivre leurs propres visions indépendantes. Je savais mieux que quiconque à quel point j’étais incroyablement chanceux d’avoir ne serait-ce que peu de temps avec eux. »

Joshua Redman, fils du légendaire saxophoniste Dewey Redman et de la danseuse Renee Shedroff, fut tout d'abord diplômé du Harvard College avec mention très bien en 1991 et licencié en sciences sociales avant de mettre en suspend ses études afin de s'immerger dans la scène jazz new-yorkaise. Il explose autour des années deux mille avec ses propres projets. Aujourd'hui, toujours soucieux de transmettre l’héritage de ses maîtres, tels Sonny Rollins, il est directeur artistique du programme Roots, Jazz and American Music (RJAM) au Conservatoire de San Francisco. Son premier groupe en tant que leader, formé par de grands improvisateurs et figures majeures de la scène jazz mondiale, ne peut être qu'un fabuleux exemple pour ces jeunes élèves qu'il accompagne avec passion dans leurs voyages musicaux. Tout à la fois brillant et lyrique, complexe, sophistiqué et d'une remarquable limpidité, son album LongGone est un des évènement de la rentrée.

LongGone - Redman - Mehldau, McBride, Blade - Nonesuch records

LongGone sort le 9 septembre sur Nonesuch Records.

En concert en France :

Le 7 novembre à l’auditorium de Lyon

Le 10 novembre à la Philharmonie de Paris