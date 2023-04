Disquaire Day : 15 pépites live à ne pas rater

Ils nous sont essentiels, aujourd’hui comme hier. Baptisé Record Store Day outre-Atlantique, le Disquaire Day est chaque année en France l'occasion de célébrer nos amis disquaires et labels indépendants. Des organisateurs d'un jour d'une myriade de showcases mais surtout, distributeurs de ces précieuses galettes vinyles, rééditions ou raretés pressées pour l'occasion. Parmi les 190 références qui seront rendues disponibles dans l'Hexagone ce samedi 22 avril, voici notre sélection non-exhaustive de quelques pépites live à ne pas rater ce jour-là :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Toujours bien représenté lors du Disquaire Day, le rock semble comme jamais à l’honneur cette année avec des références de tous horizons et de toutes époques. Du côté du live, les années 70 débarquent en force dans les bacs avec notamment le concert d’anthologie de Yes en 1972 à Knoxville. Un live enregistré en pleine période progressive de la formation britannique qui publiait alors pas loin d’un album par an. Dans la même veine et en décembre de la même année, ce sont les Parisiens de Gong qui se produisaient au théâtre du 8e arrondissement de Lyon, un disque où se dévoilent au passage quelques pépites de leurs futur classique Flying Teapot. Cinq ans plus tard mais outre-Atlantique cette fois-ci, ce sont les mutants de Grateful Dead qui se donnent au Boston Garden dans un registre là aussi progressif, un live qui anticipe de quelques mois la sortie de l’album Terrapin Station qui marqua un véritable virage musical pour le groupe.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Jolie rareté de cette édition 2023, le Live At The Library Theatre '80 de Nico attendra les plus chanceux (et les plus rapides, 3000 exemplaires seulement ont été gravés). Un beau pressage de ce concert sans concession enregistré à l’Hacienda par l’égérie du Velvet Underground qui partage alors sa vie avec le poète punk John Cooper Clarke. Côté guitares, la sortie en vinyle du classique de Van Halen Live: Right Here, Right Now sorti en 1993 - mais agrémenté ici de deux titres inédits - enchantera les aficionados du légendaire rocker américano-néerlandais disparu en 2020. Mais aussi les fans historiques des Black Keys , avec leur tout premier concert Live at Beachland Tavern enregistré en 2002 à Cleveland alors que Dan Auerbach et Patrick Carney n’ont qu’une vingtaine d’années. Autre concert culte, celui à Bruxelles des Pixies réunis au grand complet (Kim Deal y compris) en 2009 lors d’une tournée dédiée à leur classique Doolittle. Une occasion de revivre en live leur second album ainsi que de nombreux titres de cette époque prolifique telle que les inoxydables Debaser et Gouge Away.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Les amateurs de jazz trouveront cette année leur bonheur avec le très rare concert d' Archie Shepp donné en 1976 à Massy. L'occasion de découvrir les versions live d'African Drum Suite, Hypnosis, U-Jaama "Unité" ou Blues For Don'l Duck du saxophoniste toujours dans sa période free. Les fans de la chanteuse Norah Jones pourront se réjouir avec le LP Little Broken Hearts... At Allaire Studio, célébration live des dix ans de son album enregistré avec le producteur Danger Mouse. Côté groove, difficile de ne pas succomber au Live at Carnegie Hall de la légende soul Bill Withers. Un concert historique et considéré comme son meilleur gravé en octobre 1972 avec le batteur James Gadson et le pianiste-arrangeur Ray Jackson. En 1999, Jamiroquai s'éloignait de l'acid jazz de ses débuts avec l'album Synkronized qu'il présentait en live à la BBC dans le cadre du show de Jo Whiley, une session éditée en vinyle sous le nom de Live at Maida Vale.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Si l'on trouve peu de galettes hip hop dans cette nouvelle édition du Disquaire Day, deux live devraient combler les amateurs du genre, celui du rappeur de Brooklyn Nas qui réaffirmait son statut de star en 2002 avec son sixième album studio God's Son. Le disque Made You Look: God Son Live 2002, déjà publié en DVD, est la réédition de son concert mémorable au Webster Hall le 17 décembre de cette année. Côté français, Antoine Valentinelli, alias Lomepal, livre en exclusivité pour le Disquaire Day les versions live de Tee et Auburn, tirés de l'album Mauvais Ordre, enregistrées l'été dernier au Théâtre Antique de Vienne. Parmi les légendes célébrées cette année avec un album live, le jamaîcain Peter Tosh est à l'honneur avec Live & Dangerous Boston, un concert repoussant les frontières du reggae donné en novembre 1976 à Boston après la sortie de son premier album solo Legalize It.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Parmi la multitudes de trésors proposés pour cette édition 2023, hors live, ne ratez pas non plus la réédition du recueil des « chansons inédites » de l’Astre de l’Orient Oum Kalthoum, de l'album d'Ali Farka Touré Green, de Vintage, l'album blues de Canned Head produit par Johnny Otis, une édition limitée de l’album collaboratif de Dirty Projectors et Björk, Mount Wittenberg Orca, la BO de Senza Sapere Niente di Lei d'Ennio Morricone, Below The Bassline le neuvième album du guitariste jamaïcain Ernest Ranglin, Albatross de Fleetwood Mac, Black Light du duo électro londonien Groove Armada ou le premier album de Larry Coryell avec son groupe The Eleventh House.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Parmi ces références, vous pourrez bien sûr également retrouver nos Sessions Unik, des duos d’artistes enregistrés dans des conditions live et gravés en direct sur vinyles, initiés par FIP et l’Adami avec cette année les rencontres inédites Philippe Katerine et Catastrophe, Laurent Bardainne et Prince Waly, Uèle Lamore et Theo Croker.

À réécouter : Spéciale Disquaire Day 2023 Spéciales FIP Écouter plus tard écouter 1h 34