"Djanger", les songes psych-folk de Nusantara Beat

La scène musicale d'Amsterdam n'en finit plus de rayonner en développant des projets nés de sa richesse multiculturelle. Membres de formations comme Jungle By Night, POM, The Mysterons, Altın Gün ou Surf Aid-Kit, les six musiciens du combo Nusantara Beat trouvent leur inspiration dans le patrimoine culturel indonésien qu'il guident vers des sonorités contemporaines. Leur titre Djanger est ainsi une interprétation captivante d'une chanson traditionnelle balinaise datant de 1920, inspirée par la danse (d)janger, très populaire dans l'île.

Sur ce premier titre, les percussions et les mélodies traditionnelles indonésiennes se mêlent habilement aux ondulations des guitares surf et au groove psychédélique d'un clavier Moog. Une création qui s'inspire du psych-folk d'Asie du Sud-Est des années 1970 sur laquelle s'élève la voix de la chanteuse Megan de Klerk, en lévitation.

Publicité