DjeuhDjoah & Lieutenant Nicholson dansent pour la planète

Depuis 2015 et leur album T’es qui ? les deux acolytes chroniquent notre quotidien avec leur mix électro analogique enchanté offert dans un cocktail créole et euphorique de groove ensoleillé venu d'Afrique, des Caraïbes ou du Brésil. Toujours le cœur en fête DjeuhDjoah & Lieutenant Nicholson nous proposent une nouvelle escale sonore avec la suite de son deuxième long-format Aimez ces airs sur une œuvre sobrement intitulée "2+" et enregistré au « Triangle des Bermudes », home studio du Lieutenant Nicholson. Qu'ils chantent l'amour, l’éloge de la lenteur, l’enfance, les voyages ou des questions sociétales plus sérieuses, les deux troubadours le font toujours avec une poésie aussi solaire que dansante.

Pour faire danser la planète avec leurs quinze nouveaux titres DjeuhDjoah & Lieutenant Nicholson ont fait appel à une pléiade de complices comme le musicien et producteur sud-africain Cool Affair, le trompettiste Antoine Berjeaut, le claviériste Florian Pellissier ou le guitariste Grégoire Mahé alias Papa Tonk. Un mois avant la sortie de leur album ils célèbrent notre belle planète avec leur nouveau single entêtant et funky à souhait « pour onduler de la tête aux gambettes ».

L'album "2+" sort le 4 novembre sur le label Hot Casa et DjeuhDjoah & Lieutenant Nicholson sont en concert le 3 novembre 2022 au Centre FGO Barbara Paris.