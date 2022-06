"Djine Bora", l’afro-fusion explosive et novatrice de B.K.O

En réponse aux troubles politiques et écologiques du Mali et aux intégrismes qui meurtrissent le nord du pays, le quintet dévoile un premier single de l'album Djine Bora (qui signifie l'apparition du génie), invoquant les esprits invisibles pour lutter contre les maux de la société. BKO nous offre un mélange fascinant de musique ancestrale et de sonorités électriques actuelles. Le titre Toumaro incarne la jeunesse de Bamako, respectueuse des traditions mais qui entend bien bousculer les codes. Le chant mandingue de Fassara Sacko célèbre l'amour qui malgré les dérèglements, est au-dessus de tout :

Le courant passe entre la guitare du griot Mamoutou Diabaté, le Donso N'goni ( luth à six cordes des cérémonies animistes) d'Adama Coulibaly, membre de la confrérie secrète des chasseurs traditionnels dozos, les percussions d'Ibrahima Sarr qui a parcouru le les scènes du monde aux côtés de Oumou Sangaré et la batterie singulière du baroudeur français Aymeric Krol agrémentée de calebasse, dununs et cymbales. Le traitement amplifié et parfois saturé des instruments donne tout son sel à cette musique venue du Sahel. Les dix titres de Djine Bora habités par la voix poignante du chanteur rendent hommage aux chants séculaires et nous plongent en terre malienne contemporaine, dénonçant la mortalité infantile, les violences de l’immigration ou encore la pauvreté d'une partie de son peuple.

On attend avec impatience le deuxième single de l'album qui sortira le 21 juin et qui rend hommage à Bamako, carrefour d'influences et ville de résistance dans laquelle le groupe construit sa musique depuis sa naissance en 2012.

L'album Djine Bora sort le 15 juillet sur le label Bongo Joe Records.