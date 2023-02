Dom La Nena revient avec l'album "Leon"

En solo ou au sein du duo Birds on a Wire qu'elle forme avec Rosemary Standley, Dominique Pinto alias Dom La Nena aime faire vagabonder son imaginaire et sa poésie rêveuse toujours soutenue par son violoncelle. Deux ans après l’excellent Tempo, c'est à son complice de toujours, qu'elle a surnommé Leon, que la compositrice native de Porto Alegre rend hommage sur son quatrième album. Une déclaration d’amour instrumentale à ce violoncelle découvert à l'âge de huit ans, devenu confident des douleurs du déracinement lorsqu'elle déménage à Paris, avant de perfectionner son art à Buenos Aires auprès de la musicienne américaine Christine Walevska puis de revenir en France.

Musique de chambre, bossa, jazz, folk, chanson, pop, Dom La Nena s'est aventurée sur bien des territoires sonores depuis ses débuts, toujours avec la même douceur et la même intensité émotionnelle. Pour célébrer cette relation fusionnelle qui dure depuis vingt ans avec son violoncelle, elle a conçu et enregistré seule, en deux mois, à domicile et avec un seul micro les dix titres de cet album mixé par Noah Georgeson dont elle dévoile aujourd'hui Universo:

« J’ai voulu illustrer le sentiment de parfois se sentir dans la contradiction d’être constamment en action, dans une certaine frénésie, un besoin de production, et en même temps face à un grand vide, comme plongés profondément seuls dans l’Univers. Il y a quelque chose d’hypnotique, tragique, mélancolique et lyrique dans cette image que j’ai cherché à transmettre à travers la musique » explique Dom La Nena à propos de ce premier titre magnifique, qui comme tout au long de l'album revient à la source de cet émerveillement pour la musique classique et le chant des cordes de Leon. Entre orchestrations minimalistes, motifs répétitifs la musicienne compose, improvise ici une ode à la beauté s'évadant de la musique de chambre au gré de ses inspirations et de ses contes contemplatifs.