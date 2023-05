Don Nino et Françoiz Breut nous ensorcellent avec "Cover Songs In Inferno"

Toujours en quête de nouveaux horizons sonores, le musicien et compositeur Nicolas Laureau alias Don Nino nous embarquait l'an dernier dans l'étrange voyage spiritual jazz de son album Scaring The Mice For Revenge tandis que l'illustratrice et chanteuse normande installée à Bruxelles présentait sur scène la poésie noire de la jungle urbaine pécheresse de son album Le Flux Flou de La Foule. Les deux complices se connaissent depuis vingt ans et ont profité du temps laissé par les confinements pour imaginer leur premier projet commun, délaissant l'enfer de cette période "absurde" pour un exercice salvateur de reprises de morceaux coups de cœur.

« Un beau jour ensoleillé d’avril, Nicolas m’a appelé pour donner de ses nouvelles et voir si j’étais toujours vivante en ce début de pandémie [rires]. Il m’a proposé de choisir des morceaux qui me tenaient particulièrement à cœur et a commencé à travailler de son côté » explique Françoiz Breut qui a sélectionné plusieurs titres oldies.

Un choix guidé surtout par les histoires militantes ou poétiques contées par Black Sabbath, The Cramps, Jefferson Airplane, Donovan, Bonnie "Prince" Billie, The Kinks, Felt, Shocking Blue ou Bonnie Dobson. Dans une atmosphère krautrock et psychédélique, Don & Françoiz nous invitent à une virée intemporelle de poésie rock au charme démoniaque, sur laquelle s'élève la voix ensorcelante de Françoiz Breut et la musique de Don Nino armé de nombreuses guitares, de ses vieux claviers, de sa fameuse batterie japonaise Akiko et de ses toms vintage.

L'album Cover Songs In Inferno sort le 26 mai via Prohibited Records et le duo sera en concert :

le 7 juin au Consulat à Paris

le 09 juin à Avignon