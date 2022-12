"Drifting", les confidences insolites de Mette Henriette

En Europe, c’est du Nord que le vent souffle. Les terres scandinaves ont engendré leur propre courant musical et leur jazz a ce quelque-chose de novateur et d'enchanteur qui souffle le froid et le chaud. Après un double album éponyme composé d’une suite de quinze pièces en trio et d’une sinfonietta pour un ensemble de treize musiciens, la jeune saxophoniste virtuose Mette Henriette signe avec Drifting, un nouvel album original et captivant.

Drifting a tout d’abord été enregistré à Oslo par Espen Vrsfjord puis aux Studios La Buissonne à Pernes-les-Fontaines et produit par Manfred Eicher. Les quinze compositions de la saxophoniste (sauf une qu’elle cosigne avec le pianiste) empruntent au jazz et à la musique contemporaine. La synthèse du trio composé avec Johan Lindvall déjà sur le premier album et la violoncelliste Judith Hamann. est un bonheur à entendre et le jeu à la fois intense et fragile de Mette Henriette magnifié par le son ECM promet quelques heures de vol en état de grâce. Cet album en mouvement « trace son chemin avec son propre rythme, précise Mette Henriette. Son geste créatif est fondamentalement différent de tout ce que j’ai pu faire auparavant. »

