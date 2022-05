"Dub No Frontiers", le reggae au féminin d'Adrian Sherwood

Après l'album collaboratif Afloat In Dub de Sherwood et The NJE en 2019 et la production du dernier Horace Andy, le pape britannique du dub s'apprête à présenter au cœur de l'été son Dub No Frontiers . Un projet né il y a plus de dix ans d'un constat sans appel; lorsqu'il parcourait la planète reggae Adrian Sherwood a commencé à entendre la même histoire répétée encore et encore par les artistes féminines « beaucoup de chanteuses ont dit qu'elles pensaient que l'univers dub/reggae était réservé aux hommes et même un peu intimidant ».

Des portes trop souvent fermées, que le producteur a décidé d'ouvrir le temps d'un disque et surtout d'une future tournée en envoyant ses rythmes à des artistes au Japon, en Chine, en Tunisie, en Afrique, au Royaume-Uni ou en Pologne. Des riddims sur lesquels les chanteuses ont plaqués leur propres textes militants chantés dans leur langue.

Coproduite avec le regretté Lincoln ‘Style’ Scott et dirigée artistiquement par la multi-instrumentiste, arrangeuse et chanteuse Kerieva McCormick, membre d'Asian Dub Foundation qui va sortir son troisième album solo, cette tour de Babel dub au féminin réunit des artistes de toutes les cultures comme Rita Morar, présentée à Adrian par John Pandit G, qui signe en Hindi le magnifique De Meri Awaaz Suno ("Écoutez ma voix").

Ce Dub No Frontiers révèle aussi les chansons de la tunisienne Neyssatou, de Kerieva qui chante en romani, de Yehaiyahan que le producteur a rencontré à Shangai qui chante en mandarin, de Likkle Mai originaire du Japon et membre groupe rocksteady féminin The Dreamlets ou du combo dub Dry and Heavy, de la chanteuse et musicienne de Lagos Temi Oyedele, Maria Wenda, l'épouse de Benny Wenda, le président en exil de Papouasie occidentale, de la Polonaise Krysztalowy Aniol, de l'Erythréenne Semarulay Daqey ou de la Russe Nadya Ostroff DR.NO.

L'album Dub No Frontiers sort le le 22 juillet sur le label d'Adrian Sherwood On-U Sound.

