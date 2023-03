Durand Jones honore ses racines du sud sur "Wait Til I Get Over"

Révélé avec le collectif soul et rhythm and blues, The Indications, Durand Jones s'évade en solo pour nous conter son histoire et celle des Afro-américains dans le sud rural des Etats-Unis. Dans une approche contemporaine et brute de saveurs sonores du Delta, le songwriter nous transmet son parcours et celui de ses proches en rendant hommage à sa cité natale de Hillaryville, en Louisiane. Une ville au bord du Mississippi initialement fondée par huit anciens esclaves en guise de « réparation » pour les noirs américains. « Les villes natales ont une façon de garder une partie de vous » affirme Durand Jones qui aborde avec vulnérabilité ce retour aux sources, la foi, l'amour et l'estime de soi.

C'est donc en solo à San-Antonio, que Durand Jones a écrit cette œuvre puissante qui s'inscrit dans l'avant-garde moderne de la musique noire du sud des États-Unis. Il y célèbre cette tradition orale des chants d'église, mêlant les spirituals, le R&B et les gospels à des riffs viscéraux de rock sudiste dans un enchevêtrement sonore moderne comme sur le titre Lord Have Mercy illustré par une vidéo poignante qui capture la vie et les luttes présentes et passées des habitants de Hillaryville.

Des paysages sonores qui sans cesse se métamorphosent au gré des émotions de l'artiste dans son parcours intime comme sur la ballade bouleversante That Feeling : « La première chanson de rupture que j'ai jamais écrite et la seule chanson d'amour que j'ai écrite pour un autre homme ». À propos de l'album Wait Til I Get Over, attendu le 5 mai chez Dead Oceans, il rajoute « Grâce à ce processus, j'ai appris que je suis un fier descendant de dockers sur la rivière et de producteurs de canne à sucre et de riz sur la terre, le tout dans le sud rural profond de la Louisiane. Je suis un fier fils de Hillaryville et je suis fier de faire partie de son héritage. C'est mon histoire ».