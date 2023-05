"Earth Sounds", l’ensorcelante envolée de JaRon Marshall

Le compositeur, producteur, DJ et claviériste JaRon Marshall a sorti trois projets solo : la mixtape The Gold Tapes,Vol. 1-3, l’EP The Black Power Tape et l’EP The Prequel. Avec ses comparses, le saxophoniste et flûtiste Brian Donohoe (Progger, Snarky Puppy), le batteur Michael Longoria (Bob Schneider, Patty Griffin) et le bassiste Chris Loveland (Clunis) il publie t enfin son premier album Earth Sounds qui nous embarque dans un tourbillon émotionnel d'une grande maîtrise. Le composition Punk Jazz est un titre de protestation qu'il a écrit lorsqu'il est parti de chez lui pour manifester au Capitole avec le Black Lives Matter (mouvement contre le racisme et les violences policières) formé après la mort de George Floyd en mai 2020 :

Vers l'âge de vingt ans JaRon Marshall quittait son village natal de Louisiane pour le Texas. C'est là qu'il fait la connaissance d'Adrian Quesada et d'Eric Burton entrain de monter Black Pumas. Plus tard, influencé aussi bien par Grover Washington que Robert Glasper, Kamasi Washington ou encore Shabaka Hutchings, ses propres compositions ont un goût d'authenticité, enregistrées sur bandes avec des instruments analogiques. Il décrit sa musique comme un mariage entre le funk, le jazz, le R&B, la néo-soul et le hip-hop.

En concert en France :

Le 11-12 oct au Duc des Lombards à Paris

Le 13 oct au festival Jazz sur son 31 à Toulouse