"Eat The Worm", le rock californien de Jonathan Wilson

Amoureux de la musique folk anglaise et du son des années 70, Jonathan Wilson, musicien, auteur-compositeur-interprète et producteur a travaillé avec de nombreux artistes comme Jackson Browne, Erykah Badu, Dawes, Roy Harper, Father John Misty... Lorsqu’il n’est pas en tournée en tant que guitariste et chanteur avec Roger Waters, il travaille dans son propre studio d’enregistrement Fivestar. Auparavant situé dans sa petite maison de Laurel Canyon, sur les hauteurs de L.A, Il est installé aujourd'hui à Topanga Canyon où défilent de brillants artistes de l’Americana. C'est là qu'il a concocté son nouvel album, jouant les parties de guitare, piano, claviers et batterie/ Il a confié le reste aux bassistes Jake Blanton (The Killers) et à CJ Camerieri (Bon Iver), Rita Andrade (Kanye West), Wynton Grant (Miley Cyrus, Hans Zimmer) et Paul Cartwright (Lana Del Rey, Mary J. Blige) pour les sections de cordes et de cuivres. L'artiste Andrea Nakhla, son épouse, a réalisé le film d'animation de ce deuxième single dévoilé :

Jonathan Wilson a grandi dans un petit village de montagnes de Caroline du Nord où il a commencé à jouer de la guitare et de la batterie dans son petit studio d’enregistrement qu'il a lui-même fabriqué avec des matériaux de récupération. Puis il est parti à Los Angeles où il est devenu musicien de studio. Le co-fondateur et membre du groupe Muscadine a multiplié les collaborations avec Elvis Costello, Erikah Badu, Neil Young ....

En 2011 il sortait l'album Gentle Spirit, teinté de soft rock et d’influences californiennes, qui l'a propulsé dans la lumière, suivi de Fanfare et Rare Birds, un bijou de pop-folk californienne. Avec Dixie Blur enregistré à Nashville, il revenait au cœur de ses racines profondes. Pour Eat The Worm, aux mélodies et aux arrangements sophistiqués e, il sort de sa zone de confort et prend le risque d'expérimenter quelques idées ingénieuses qui lui passent par la tête : «ça doit être un peu étrange», précise-t-il.

C'est en pleine production du dernier album de Father John Misty, Chloe & the Next 20th Century, qu'il a imaginé le titre Marzipan, première chanson de l'album. Il y parle de son ancienne vie à Brooklyn, dans le monde des hipsters, avant qu'il ne se consacre à la musique folk, à la country et au jazz.

Eat The Worm sort le 8 septembre sur le label BMG.