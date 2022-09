"Eddie", l’hommage parfait des Red Hot Chili Peppers à Van Halen

C’était il y a deux ans, ou presque. Eddie Van Halen, fondateur du groupe de hard rock du même nom, s’éteignait à l'âge de 65 ans à l’issue d’un long combat contre le cancer. Ce guitariste virtuose, expert du "tapping" s'était notamment illustré par un solo de guitare mythique sur le Beat It de Michael Jackson en 1983 puis avait connu la gloire grâce à Jump, hymne hard rock porté par des riffs de synthétiseur qu’il avait lui-même composés.

Alors qu’ils poursuivent actuellement une tournée mondiale tout en préparant la sortie en octobre d’un nouvel album - le second en moins d'un an - qui voit le retour du fils prodige John Frusciante, les Red Hot Chili Peppers viennent de mettre en ligne un second extrait de ce nouveau disque surveillé comme le lait sur le feu. Baptisé Eddie, il s’agit bien d’une célébration en règle du rockeur disparu auquel John Frusciante offre, au fil de ses solos, un hommage électrique impeccable.

"Parfois, nous ne réalisons pas à quel point nous sommes profondément affectés et liés aux artistes jusqu'au jour de leur mort. Eddie Van Halen était unique en son genre", précise avec émotion Anthony Kiedis dans un communiqué de presse accompagnant cette sortie. "Le lendemain de sa mort, Flea est arrivé en répétition avec une ligne de basse pleine d'émotion. John, Chad et moi avons commencé à jouer avec lui et très vite, de tout notre cœur, une chanson en son honneur s'est écrite sans effort. C'était bon d'être triste et de se soucier autant d'une personne qui avait tant donné à nos vies."