Ego Ella May reprend Chico Hamilton pour "Blue Note Re:imagined II"

Naviguant avec aisance au sein de la florissante scène jazz et nu-soul londonienne, la chanteuse britanno-nigériane Ego Ella May s'entourait il y a deux ans de quelques-uns de ses plus éminents créateurs sur son album Honey for Wounds comme Alfa Mist, Ashley Henry, Oscar Jerome, Joe Armon-Jones (Ezra Collective), Wu-Lu et Eddie Hick (Sons of Kemet) ou encore des membres du collectif Nubyian Twist. C'est à cette grande famille de musiciens talentueux que le label Blue Note a de nouveau confié le soin de perpétuer son héritage novateur en reprenant 16 trésors de son immense catalogue sur la compilation Blue Note Re:imagined II.

Le premier titre dévoilé est la réinterprétation par la chanteuse de South London de The Morning Side Of Love, titre du batteur californien Chico Hamilton enregistré en 1975 sur l'album Peregrinations avec son nouveau quintet composé d'Arthur Blythe, Steve Turre, Barry Finnerty et Abdulah Ibrahim. Comme à son habitude Ego Ella May sublime ses productions nu-soul langoureuses de sa voix saisissante élevant ainsi le groove décontracté de la version originale dans une sphère contemporaine.

Après Jorja Smith, Shabaka Hutchings, Nubya Garcia, Jordan Rakei, Blue Lab Beats ou Alfa Mist il y a deux ans, la maison de disque a donc recruté 16 nouveaux talents comme Yazz Ahmed reprenant It de Chick Corea, la jeune saxophoniste de Leeds Parthenope revisitant Don’t Know Why de Norah Jones, le producteur Swindle réinventant Miss Kane de Donald Byrd qui voit aussi son titre Through The Noise (Chant No.2) adapté par Nubiyan Twist. Le tubiste Theon Cros (Sons of Kemet) s'attaque ici au monument Epistrophy de Thelonious Monk, le pianiste de Birmingham Reuben James ré-imagine la ballade Infant Eyes de Wayne Shorter ou encore le Harvest Moon de la guitariste et chanteuse Maya Delilah, qui reprend la version du classique de Neil Young par Cassandra Wilson présent sur son album New Moon Daughter de 1995.

