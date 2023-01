Publicité

Hip-hop El Michels Affair et Black Thought réunis sur l'album "Glorious Game" Par Guillaume Schnee

Black Thought et Leon Michels - Sesse Lind

Le producteur et musicien Leon Michels et le MC de The Roots s'associent pour un duo au sommet de hip hop et de soul cinématographique comme en témoigne le premier titre "Grateful".

C'est en duo que le MC de Philadelphie s'est illustré ces derniers mois avec l'excellent album Cheat Codes cosigné par le producteur Danger Mouse et avec le EP militant African Dreams enregistré avec l'artiste nigérian Seun Kuti. Une formule qui permet à Black Thought d'explorer de nouveaux horizons et qu'il a décidé de prolonger cette année en s'associant au groupe El Michels Affair du magicien soul new-yorkais Leon Michels. Si les deux artistes avaient déjà collaboré l'an dernier sur le titre dub Conquer & Divide de l'album Ekundayo Inversions par El Michels Affair meets Liam Bailey, ils signent cette fois le long format Glorious Game attendu en avril prochain sur le label de Michels, Big Crown Records.



Maître es groove de Brooklyn, le producteur et multi-instrumentiste Leon Michels a longtemps accompagné Sharon Jones puis Charles Bradley avec le supergroupe soul Menahan Street Band qu'il a cofondé. Mais c'est avec son groupe El Michels Affair qu'il a pu laisser vagabonder son imaginaire dans des productions soul cinématographiques et atmosphériques aux textures sonores venues des quatre coins de la planète. Des paysages sonores multiples et extravagants qu'il a mis avec ses musiciens au service du flow incisif du rappeur de The Roots sur les treize compositions de Glorious Game. Sur le premier titre Grateful, les beats et les samples menaçants associés à une flûte hypnotique alimentent les rimes sombres de Black Thought. Enregistré dans le Queens au studio Diamond Mind, l'album bénéficie de quelques invités comme Son Little ou Lady Wray. À réécouter : La soul incandescente de Lady Blackbird Club Jazzafip Écouter plus tard écouter 1h 02 À lire aussi : Danger Mouse et Black Thought annoncent l'album "Cheat Codes" À lire aussi : "Yeti Season", les rêveries soul turco-indiennes de El Michels Affair

