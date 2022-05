"El Mundo", l'hymne festif à la fraternité d'Ibrahim Maalouf & Flavia Coelho

Musiques de films et de spectacles, cours et ouvrage sur l'improvisation, compositions classiques, le trompettiste franco-libanais continue d'explorer les infinies possibilités de son jazz voyageur qu'il veut contemporain et accessible à tous. Après son album de Noël et la formation de son orchestre classique Free Spirit Ensemble, Ibrahim Maalouf a fêté en grande pompe son quarantième anniversaire invitant sur scène une pléiade d'artistes dont la flamboyante Flavia Coelho qu'on retrouve sur ce premier titre rassembleur El Mundo.

Sur un air de baile funk, la chanteuse brésilienne nous invite au partage et à la danse sur cette "musique qui est le remède". Un message fraternel et festif porté par l'énergie du groove contagieux d'une orchestration jazz qui rythme le long plan séquence du film pensé par Ibrahim Maalouf et chorégraphié par ady&matt. Une vidéo digne des grandes comédies musicales sur laquelle on retrouve les deux artistes et le danseur star Salif Gueye.

L'album Capacity to Love d'Ibrahim Maalouf est attendu le 20 novembre.

