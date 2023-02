 "Elle laisse", le bel envol de Coline Rio

Coline Rio, chanteuse du groupe Inüit qui mêle inspirations électro et influences pop-rock, se lance dans un projet solo. Née dans une famille de musiciens, elle est aussi pianiste et joue de l’ukulélé. Après un premier EP de cinq titres sorti au printemps, voici les prémices d’un album réalisé par Stan Neff (Patti Smith, Christine and the Queens, Biolay, Camille...) qui a tout l’air de nous séduire. Pour valider ses savoirs il faut les reconstruire alors Coline part à Paris, laissant derrière elle les fantômes. Avec la chanson Elle laisse écrite la veille de son déménagement et son clip poétique réalisé par Zoé Cavaro, «elle souffle les doutes, évince les brûlures passées. Dans le ventre une idée qui grouille, qui la fait avancer :

Il faut dire que Coline Rio a participé au concours Avoir 20 ans en 21 organisé par Radio France. La lauréate compose alors Horizon , une chanson sur la renaissance et l’espoir, qui l’a positionnée parmi les dix finalistes et lui a permis d’être invitée à l'Hyper Weekend Festival de la Maison de la Radio et de la Musique, en janvier dernier. Parmi ses influences, elle cite Barbara, Higelin, Gainsbourg ou encore Agnès Obel. En 2022, elle publiait le clip d’animation réalisé par Iulia Voitova sur Monstres, une chanson qui met en évidence la structure paradoxale de la condition humaine et ses injonctions contradictoires avec une infinie délicatesse :

On aime la voix pure, touchante, légère et assurée de Coline Rio, le son et la production du disque parfaitement maitrisés, les arragements sobres sans superflu et l'espoir qu'insuffle cette jeune artiste pour la chanson française de demain.

En concert :

28/02/23 - LES HERBIERS (85) - Tour des Arts

03/03/23 - LES SORINIERES (44) - Salle Hippolyte Derouet

07/03/23 - BOULOGNE-BILLANCOURT (92) - La Seine Musicale - Hors Scène

09/03/23 - PALAISEAU (91) - MJC des Trois Vallées

10/03/23 - CERGY (95) - Le Douze, 1ère partie Gauvain Sers

16/03/23 - CHALLANS (85) - Espace culturel 1

7/03/23 - ST MALO **(**35) - La Nouvelle Vague, 1ère partie Aurélie Saada

30/03/23 - MESSEI (61) - Festival Printemps De La Chanson

19/04/23 - BOURGES (18) - Printemps de Bourges

04/05/23 - MACON (71) - Scène Nationale, 1ère partie de Dominique A

ECT ...