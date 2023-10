En apesanteur avec la mélancolie feutrée d’Helena Deland

Helena Deland a tourné en Amérique du Nord et en Europe en première partie de Weyes Blood, Andy Shauf, Connan Mockasin, Soccer Mommy et Iggy Pop. Dès 2016 elle sortait un premier EP et quelques mini albums avant de faire éclore son premier disque Someone New en 2020. L'année suivante au sein du duo Hildegard, elle sortait un album sans étiquettes en compagnie de la productrice franco-canadienne Ouri. Aujourd'hui la montréalaise est de retour avec son second disque Goodnight Summerland, un petit bijou porté par le label Chivi Chivi. Le titre Strawberry Moon, est né "dans le chalet d'un ami bien-aimé au bord du lac, où les fraises sont appelées "baies du cœur" dans la tradition anishinaabe". "J'avais l'esprit clair, capable d'accueillir à la fois l'impatience et la lassitude engendrées par l'histoire d'amour qui se déroule à distance. Ces sentiments confèrent aux nuits ordinaires les couleurs du destin" :

Fille d’une mère irlandaise et d'un père francophone, Helena Deland est née à Summerland. Enregistré après le décès de sa mère, l'album est comme un adieu en prise avec l'obscurité, l'inconnu et les questions sans réponses, "Le chagrin m’a forcé à affronter la mort ainsi que les vertus de la vulnérabilité. Cela m’a montré que les deux sont écartés de la concentration dans notre société individualiste et axée sur le marché ". Cet album est pour elle "comme un acte de lâcher prise" précise-t'elle. "C'était un "Goodnight" plus qu'un "Goodbye". La musique l'a dit mieux que les mots" et ses compagnons, Sam Evian ( guitare, basse et batterie) et Matt Bauder ( flûte, clarinette) construisent ce cocon céleste.

Ancienne étudiante en littérature, inspirée par les livres et nourrie par la nature et la marche, Helena Deland s’intéresse plus au langage qui échappe à la conscience, sans forcer l'écriture. Laisser transparaître sa fragilité c'est aussi se donner les moyens d'avancer.

En concert le 17 Février au Pop Up, Paris