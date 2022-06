En apesanteur avec Melodiesinfonie

C'est dans le garage de sa maison de Zurich, pendant le confinement dû à l'épidémie de Covid 19, que Kevin Wettstein, alias Melodiesinfonie, a créé des chansons intuitives, émotionnelles, sensuelles, parfois mélancoliques mais aux messages toujours positifs, regroupées sous le nom de We Gonna Be Ok . « C'est un album qui veut vous accueillir chez lui », dixit Kevin Wettstein.

Hip-hop, jazz, pop mélancolique, R’n'B et psychédélisme se mélangent sur ce disque accueillant quelques invités comme le musicien australien Sebastian Roca sur le titre Why, le chanteur Junes sur la bossa Hold On ou encore le tromboniste Ebba Asman sur Falling. Sur ce titre, il a essayé de transcender le sentiment d'être perdu, explique t-il, «quand le sol se brise sous tes pieds. Mais il y a un espoir, quoi qu'il arrive, quelque chose vous retiendra et le merveilleux enregistrement de trombone d'Ebba Åsman symbolise l'espoir qu'il y aura toujours du terrain sous vos pieds».

L'album We Gonna Be Ok est sorti le 24 juin.