En Attendant Ana dévoile le clip "Same Old Story"

Créé en 2015 à Paris, il n'aura fallu à En Attendant Ana qu'un EP, Songs From The Cave, et un premier album baptisé Lost & Found pour remuer la scène rock et signer sur Trouble In Mind Records, label de Chicago sur lequel on retrouve The Limiñanas ou Jacco Gardner. Un succès dû à cette faculté qu'a le quintette à multiplier les influences, entourant la voix mélancolique et pleine d'espoir de Margaux Bouchaudon d'arrangements luxueux, de mélodies pop irrésistibles et de riffs abrasifs. Trois ans après l'excellent Juillet, le combo continue de se réinventer sur l'album Principia attendu le 24 février.

« L'un des points les plus importants sur lesquels nous avons essayé de nous concentrer était la place accordée à chaque instrument. Pour la première fois, nous avons retiré des parties, nous avons fait attention à ne pas jouer tout le monde à la fois et je pense que le résultat est un album beaucoup plus léger dans lequel chaque musicien a une place et un moment précis » confie la chef d'orchestre, auteure et compositrice Margaux Bouchaudon. Sur le très nineties Same Old Story sa voix se superpose comme un mantra entêtant nous rappelant l'égoïsme des plus favorisés sur des rythmes propulsifs et déconstruits et sur les improvisations stridentes de guitares et de cuivres.

Des arrangements toujours plus sophistiqués comme pour mieux contempler avec résignation la confusion de ce monde, En Attendant Ana aborde aussi sur des airs pop rêveurs et toujours avec la même énergie rock créative les thèmes de la place des femmes artistes sur Ada, Mary et Diane, l'effondrement du monde sur Black Morning, la société de consommation To the crush, le syndrome de l'imposteur sur Wonder ou les années en sursis sur le titre Principia illustré lui aussi par une vidéo d'Arsène Billaud et Arno Muller.

En Attendant Ana est en concert:

le 3 février au Cargo à Caen

le 4 février au Confort Moderne à Poitiers

le 9 mars au festival La Route du Rock à Rennes

le 11 mars à La Carène à Brest

le 25 mars au Petit Bain à Paris