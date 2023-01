En écoute : "Late Developers", le nouvel album de Belle and Sebastian

Belle and Sebastian rattrapent le temps perdu. Moins d’un an après la sortie d’un onzième album qui signait son retour dans les bacs après sept années d’absence, l’attachante formation écossaise publie d'ores et déjà un nouveau long-format intitulé Late Developers. Onze nouvelles chansons enregistrées durant les sessions de A Bit Of Previous, et qui offrent un contrepoint rafraîchissant et même inattendu aux dernières compositions de Stuart Murdoch et sa bande.

Jamais vraiment absents des scènes (ni des platines) ces dernières années, Belle and Sebastian avaient choisi il y a deux ans de retourner à leurs racines, celles de leur Glasgow natal où – confinés – ils ont enregistré sans compter les heures, une première depuis le début des années 2000. Ce nouvel album, comme le précédent, est aussi celui d’un groupe dont les membres ont franchi la cinquantaine et qui abordent le monde avec le regard des anciens jeunes, désormais parents et avec des « os qui grincent », mais dont la gravité nouvelle ne remplace pas pour autant leur fantaisie originelle.

Preuve en est ce sentiment de symbiose généreuse qui émane de Late Developers, un disque où le groupe tout entier – au-delà du seul Murdoch – développe une pop vivifiante et plus marquée que sur le disque précédent. Ainsi sur l’accrocheur Give a Little Time mené par l’épatante Sarah Martin, peut-être l'un des meilleurs moments du disque. On retrouve encore la chanteuse et violoniste du groupe à la manœuvre de l’électrique When You're Not With Me, tandis que le morceau-titre Late Developers qui conclut l’album prend les allures d’un boost réjouissant de toute l’énergie positive accumulée depuis un quart de siècle par le collectif écossais. Chouette.