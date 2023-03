Entre cordes et voix, l’envol magnétique de Clément Janinet et Adama Sidibe

Clément Janinet, violoniste recherché en jazz et musique du monde, membre fondateur des groupes Space Galvachers, O.U.R.S, La litanie des cimes … est un amoureux des musiques africaines et sud-américaines. Le Mali étant probablement le pays d'Afrique de l'Ouest le plus actif sur le plan musical, le baroudeur s'envole à Bamako en 2020 pour rencontrer le jeune Adama Sidibe, dernier joueur de Sokou professionnel malien. De leur entente naît un répertoire, Concerto pour Soku créé en 2020 dans le cadre du Festival Africolor. S'en suit l'album Sokou! en mars 2023, porté par le label Helico Music.

Le son des cordes des deux violonistes se mêle à celui du violoncelle de Clément Petit, de la contrebasse de Joachim Florent et au souffle du clarinettiste Hugues Mayot pour s'embarquer dans une musique de chambre singulière. Une douce transe hypnotique, parfois nostalgique, enrichie du chant d'Adama Sidibé qui fait écho à ses coups d'archet dans un contrepoint d'une belle intensité. Ce groove sensible aux couleurs du monde et aux envolées parfois débridées, prend sa source dans la curiosité impérieuse de chaque musicien arpenteur nourrit de l'écriture de Clément Janinet. On vous recommande vivement d'aller voir ce groupe sur scène.

Cerise sur le gâteau déjà succulent, le quintet invite sur l'album, la chanteuse Mah Damba, l'une des très grandes voix du Mali, fille du légendaire Djelibaba Sissoko et le remarquable joueur de ngoni ( luth emblématique des griots maliens) Badjé Tounkara, compagnon de route de Ballaké Sissoko.

Le disque rend hommage au Sokou (ou soku) en voit de disparition, un violon monocorde fait d’une demi-calebasse évidée en bois de balafon recouverte d’une peau de chèvre. C'est Zoumana Tereta qui l’a rendu célèbre dans toute l’Afrique de l’Ouest. Une passion qui lui a permis de jouer dans le Badema National, l’Ensemble Instrumental du Mali, ou encore avec Oumou Sangaré.

Sokou! est paru le 3 mars 2023 sur le label Helico Music,