Entre jazz et boom-bap, la fusion inspirante de Sly5thAve et JSWISS

C’est depuis l’ombre d’un totem qu’il a pris la lumière il y a bientôt cinq ans. Avec son hommage saisissant à l’œuvre titanesque de Dr. Dre, le New-yorkais Sly5thAve s’est forgé un nom d’un coup d’un seul chez tous les amateurs de hip hop et de groove éclairé. Sylvester Uzoma Onyejiaka II de son vrai nom, propulsait alors, au fil de ce premier album, le travail du rappeur dans une symphonie orchestrale à couper le souffle, réunissant pour ce faire tout un gratin de musiciens californiens.

Pianiste, batteur, flûtiste, mais aussi arrangeur et producteur de génie, Sly5thAve transformait brillamment l’essai en 2020 avec What It is, un second long-format tissant sa toile cousue de jazz, de hip-hop, et de soul-music dans un kaléidoscope de vapeurs cuivrées évoquant jusqu’au spleen brésilien de la saudade. Aujourd’hui, le trentenaire entend poursuivre cette belle lancée en annonçant un album à quatre mains gravé avec le MC de Brooklyn JSWISS. Intitulé Somebody's Gotta Do It, ce nouveau disque fusionnel entend sublimer l’énergie des jam-sessions et des open-mics qui font le sel musical de Big Apple.

En guise de prélude inspirant, le premier extrait Watching Me se découvre d’ores et déjà avec pour l’occasion un invité de marque en la personne du bassiste Dywane Thomas Jr. aka MonoNeon. Un titre puissant empreint de jazz alternatif et d’un boom-bap primitif, porté par le flow impeccable de JSWISS et qui prend bel et bien dans sa seconde moitié les allures d’un véritable jam funky. Can't wait.

"Somebody's Gotta Do It", le nouvel album de Sly5thAve et JSWISS est attendu le 20 octobre 2022 sur le label Tru Thought.