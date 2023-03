Erik Truffaz cinéphile amoureux sur l'album "Rollin’"

Erik Truffaz n'a de cesse de propulser sa trompette poétique sur des terres musicales libres et métisses. Si l'on loue l'extraordinaire créativité des nouvelles scènes jazz, l'artiste et ses musiciens ont fait de la fusion des genres leur terrain de jeu depuis plus de vingt ans. Un voyage en forme d'aventure sans fin révélé au grand public à la fin des années 1990 avec deux œuvres pionnières The Dawn et Bending New Corners qui relancèrent le label Blue Note auprès du jeune public.

Un temple de l'histoire du jazz qu'Erik Truffaz retrouve avec son nouvel album Rollin’, un hommage aux grands compositeurs de musique de film attendu le 7 avril dont il partage aujourd'hui une reprise au groove vénéneux de Route de Nuit, un thème du film culte Les Tontons flingueurs de Georges Lautner composé par Michel Magne.

Pour écrire ou improviser cette déclaration d'amour aux partitions de ses pellicules préférées, Erik a réuni comme toujours un gang d'esthètes du son et de virtuoses des sorties de route musicales comme son acolyte de toujours le bassiste Marcello Giuliani, le batteur Raphaël Chassin, le pianiste Alexis Anérilles et le guitariste Matthis Pascaud rejoints par deux invitées de marque Sandrine Bonnaire et Camelia Jordana.

Le trompettiste et ses complices de série noire s'inventent sur Rollin’ leur propre scénario en réécrivant ces musiques des salles obscures et du petit écran qui rayonnent toujours dans notre imaginaire collectif, celles de Nino Rota (La Stada), Lionel Newman et Kenneth Lorin Darby dit Ken Darby (One Silver Dollar), Miles Davis (Ascenseur pour l’échafaud), Michel Magne encore pour le thème de Fantomas, John Barry (la série The Persuaders!, Philippe Sarde (César et Rosalie), Ennio Morricone (Le Casse), Alain Romans (Les vacances de Mr. Hulot).

Erik Truffaz est en concert le 15 mai au Théâtre de l’Odéon, à Paris, dans le cadre du festival Jazz à St Germain-des-Près.