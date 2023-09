Erik Truffaz partage sa vision à vif de "L'alpagueur"

Le trompettiste et son quintet de géniaux explorateurs jazz signaient au printemps dernier leur grand retour sur le label Blue Note, la célèbre maison qui avait hébergé à la fin des années 1990 leurs œuvres pionnières The Dawn et Bending New Corners. Avec Rollin', Erik Truffaz nous offrait une véritable déclaration d'amour aux partitions de ses pellicules préférées en substituant ses propres émotions et images à celles que les bandes originales suscitaient dans son imaginaire fertile. Un voyage de haute volée qui méritait bien une seconde aventure, intitulée Clap! et dont on peut déjà écouter un premier titre en tension L'alpagueur :

Avec ce dyptique, Erik Truffaz et ses virtuoses de série noire, Marcello Giuliani, Raphaël Chassin, Alexis Anérilles et Matthis Pascaud, écrivent et improvisent un nouveau chapitre classieux de la longue histoire commune du jazz et du cinéma comme lorsqu'ils réinventent la musique de Michel Colombier illustrant la confrontation inoubliable entre Jean-Paul Belmondo et Bruno Cremer dans L'alpagueur de Philippe Labro. Les musiciens réécrivent leur propre scénario en célébrant aussi les bandes originales de Philippe Sarde (Les choses de la vie), Peter Ivers (In Heaven) avec Bertrand Belin, Georges Delerue (Thème de Camille), Michel Colombier et Serge Gainsbourg (Requiem pour un con), Eric Demarsan (Thème de Gerbier), Eric Demarsan et Daniel White (L'Oiseau) ou Roy C. Bennett et Sid Tepper (Lonesome Cowboy) avec Stone Jack Jones.

L'album Clap! sort le 27 octobre sur Blue Note et Erik Truffaz est actuellement en tournée .

