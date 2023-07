Erlend Øye : "La Comitiva est un voyage merveilleux"

Si l’aventure du Worldwide a démarré sur une plage, c’est bien l’écrin unique du Théâtre de la Mer sétois qui a offert à ce festival ses premières lettres de noblesse. Réunir dans ce lieu merveilleux les formations les plus authentiques et les pointures du dancefloor reste une équation hasardeuse pour qui ne s'appelle pas Gilles Peterson. Cette année encore, sur ces marches de rêve qui plongent dans la mer, le public enchanté a pu croiser Dexter Wansel, Kahil El’Zabar ou encore les légendes jazz-funk de Cortex. Vendredi soir, c’est le troubadour norvégien Erlend Øye qui ouvrait le bal de la soirée avec son rare projet La Comitiva (l'entourage), épaulé de ses trois complices Marco, Luigi, et Stefano. Dans la lumière du couchant, la moitié de Kings of Convenience a conquis son audience au fil d’un folk nomade et particulièrement poétique.

Comment s’est passé votre concert ce soir, Erlend Øye ?

C’était un concert très spécial car nous avons joué très peu de fois avec La Comitiva depuis la fin de la pandémie. Il y a eu ensuite mon nouvel album avec Kings of Convenience, puis la tournée qui a suivi, et ce n’est que maintenant qu’on peut enfin reprendre ce super projet. On a commencé assez tôt ce soir et il n’y avait pas encore grand monde au début, mais c’est aussi un avantage car tu as toute l’attention du public présent. C’est ce qui s’est produit ce soir, et il y a eu un très beau moment au milieu du concert lorsque j’ai demandé à tout le monde de venir s’assoir juste devant nous. Je suis donc assez excité à chaque nouveau concert de La Comitiva, car la musique se développe entre nous et de nouvelles choses émergent. Je trouve vraiment qu’on va dans la bonne direction.

Vous étiez venu ici en simple spectateur l’an passé, et vous voici sur scène ce soir…

Oui, on avait été invités l’an dernier par les organisateurs du festival car ils nous avaient dit être particulièrement fans de notre mode de vie et de notre musique. L’idée était qu’on pourrait faire quelque chose avec eux dans le futur, et c’est comme ça que ça s’est fait. Je suis donc vraiment heureux qu’on soit de retour cette année et qu’on ait pu faire ce concert. Mais je suis aussi un grand fan de Gilles Peterson, et de la façon dont il a pensé ce festival. Quelque chose de très qualitatif pour le public et surtout avec un format qui reste mesuré. Beaucoup de festivals ont commis l’erreur de devenir trop grands… et d’ailleurs beaucoup trop de choses dans notre monde sont devenues trop grandes aujourd’hui.

C’est d'ailleurs aussi ma philosophie avec Kings of Convenience, de réduire volontairement la voilure du projet, même si on pourrait potentiellement aller plus loin. On y perdrait pourtant beaucoup, car l’intimité et la connexion avec le public disparaissent lorsque tu joues devant plus de 1500 personnes. Or, c’est quelque chose à laquelle je suis très attaché. Et je suis très impressionné par le public ici, car les gens étaient à la fois très attentifs mais aussi vraiment dans le fun.

Erlend Øye et La Comitiva le 07 juillet 2023 au Théâtre de la Mer (Sète). © Radio France - Ghislain Chantepie

Vous habitez depuis plusieurs années à Syracuse, quelles inspirations trouvez-vous en Sicile ?

Il y a une forme de convivialité et d’hospitalité que tu peux rencontrer là-bas, si tu t’y fais des amis personnels. C’est très précieux et c’est une sorte d’aventure. Mais c’est aussi en train de changer aujourd’hui, car ça devient de plus en plus touristique, la même chose qu’on voit partout malheureusement. Toutes ces petites villes adorables qui deviennent pleines de boutiques avec ces touristes qui restent une heure quelque part, juste le temps de créer une mauvaise ambiance avant de repartir. Heureusement, ma propre maison est à la campagne et on y crée là-bas une ambiance incroyable. Plusieurs fois par semaine, on y organise des diners et après ça, on y joue de la musique. Et c’est beau d’avoir ainsi dix ou quinze personnes qui dinent ensemble, qui jouent ensemble, qui parlent ensemble. Tout ça au clair de Lune et sous les étoiles. C’est une vie magique. Une vie impossible à avoir en Norvège. La Norvège est un pays génial, mais si tu veux socialiser, tu dois aller dans un bar car il fait trop froid pour être dehors la plupart du temps. Tout ça est moins propre à la créativité.

Vous avez rappelé sur scène la genèse sud-américaine de La Comitiva, un petit projet entre amis devenu finalement un groupe à part entière…

C’est vraiment intéressant car au début, nous jouions ainsi chez moi et dans la rue, et ce n’était vraiment pas quelque chose de professionnel. Mais un jour, on m’a proposé quelques dates pour jouer en solo en Argentine et en Chili. Alors, j’ai proposé aux autres de venir avec moi, les billets n’étant alors pas très cher. L’idée initiale était qu’on pourrait peut-être simplement jouer ensemble quelques-uns de mes titres à la fin de mes concerts. Donc Luigi, Stefano, et Marco sont venus avec moi et on a travaillé sur quelques chansons. Le premier concert s’est très bien passé, et le voyage s’est poursuivi ainsi, avec de la musique et de la cuisine italienne, même si ce n’était pas facile de trouver les ingrédients là-bas (rires).

C’est ainsi que La Comitiva s’est formé comme un voyage merveilleux, et c’est ainsi qu’est née cette idée de faire de la musique ensemble. Après avoir commencé par jouer mes chansons en version acoustique, on a commencé à écrire de nouvelles compositions. Une partie de cette histoire a aussi eu lieu lors de mon quarantième anniversaire. Un ami napolitain m’avait alors offert ce ukulélé avec lequel j’ai joué ce soir. Ça m’a pris quelques années avant de savoir ce que j’allais en faire, mais c’est aujourd’hui de là d’où proviennent la majorité de nos chansons. Car c’est une composition très différente qu’avec une guitare, beaucoup plus libre sur le plan des accords.

Beaucoup de gens ont découvert La Comitiva durant le confinement, lorsque vous avez mis en ligne votre titre Lockdown Blues… Quelle est l’histoire de ce morceau ?

Lockdown Blues est né durant la seconde vague de Covid-19, en novembre 2020. A l’époque, il y avait chaque semaine une nouvelle règle qui permettait ou non de sortir de chez soi. Et tout le monde était en train de faire des faux-tests pour essayer de voyager, et on cherchait nous-mêmes des motifs et des projets un peu stupides pour avoir le droit d’aller d’Espagne ou en Italie par exemple. On était nombreux à être ensemble à ce moment-là, et c’est ainsi qu’est né ce titre qui parle de cette période. Et c’est très drôle, car je ne pensais pas qu’une chanson aussi spécifique, aussi liée à ce moment, pourrait être si poétique. Je suis vraiment fier de ce morceau qui parle de cette sensation très étrange, où l’on ne savait pas quand tout ça allait s’arrêter et qu’on avait l’impression d’être piégés dans des limbes.

Vous multipliez groupes et projets depuis des années, comment conserver l’inspiration pour chacun d’entre eux ?

J’en ai un très bon exemple récent avec The Whitest Boy Alive. C’est un groupe que j’ai monté lorsque je vivais encore à Berlin, et j’étais alors une personne très différente d’aujourd’hui. Je dis cela car j’étais justement avec le reste du groupe la semaine dernière pour écrire de nouvelles chansons. Et c’était incroyablement difficilement de revenir à cette atmosphère d’origine, car nous avions tous vraiment beaucoup changé. Le groupe est toujours super, mais les chansons que nous écrivions alors était très imbriquées avec l’époque dans laquelle nous évoluions alors, et j’étais moi-même bien plus intéressé par la musique électronique. De l’autre côté, Kings of Convenience est devenu un groupe assez important, et je sens donc lorsqu’une chanson va pouvoir vraiment plaire aux fans du groupe. Il y a d’autres chansons qui méritent qu’on les joue avec davantage d’instruments. Ou au contraire, d’autres qui requièrent une simplicité extrême, typiques de ce qu’on a joué ce soir avec La Comitiva.