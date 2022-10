Esperanza Spalding et Fred Hersch, un duo au sommet sur "Alive at the Village Vanguard"

Ils font partie des artistes les plus acclamés et les plus inventifs du jazz moderne. La bassiste et chanteuse Esperanza Spalding et le pianiste compositeur Fred Hersch avaient collaboré pour la première fois en 2013 lors de la série annuelle de concerts en duo de Fred Hersch au Jazz Standard. Cinq ans plus tard ils affinaient à New York leurs improvisations en duo et sortaient au cœur de la pandémie un EP digital de cinq titres pour soutenir les membres de la communauté du jazz touchés par la crise du Covid-19. Une collaboration passionnante que les musiciens partagent un peu plus avec l'album Alive at the Village Vanguard attendu le 6 janvier 2023 via Palmetto Records.

« Jouer avec Fred, c'est comme si nous étions tous deux dans un bac à sable. Son investissement dans la musique est aussi sérieux que s’il s’agissait de vie ou de mort, mais une fois que nous commençons à jouer, il est là juste pour s'amuser. J'aime vivre sur le fil du rasoir dans ma musique, mais, quand je joue avec lui, je me retrouve à essayer des choses que je n'aurais pas faites en temps normal, à explorer dans le domaine des paroles improvisées » confie Esperanza Spalding qui bien loin de ses envolées virtuoses à la basse se révèle ici comme une chanteuse de scat et une improvisatrice vocale hors pair.

Sur cette série de standards gravés en 2018 en live et sans arrangements fixes, les musiciens explorateurs culminent dans leur art lorsqu'ils se réapproprient de façon intrépide et poétique But Not For Me des Gershwins ou donnent une perspective féministe à la chansonnette chauvine Girl Talk de Neal Hefti et Bobby Troup. Le pianiste écrit ses paroles du Dream of Monk, offre sa vision ludique du classique bop Little Suede Shoes, s'empare après Bill Evans du Some Other Time de Leonard Bernstein tandis que le scat de la chanteuse danse avec le piano propulsif de Hersch sur Loro d'Egberto Gismonti.

« Je pense que personne n'a jamais entendu Esperanza chanter comme ça. C'est une chanteuse intrépide, et c'est l'un des plus grands talents que je connaisse. Elle a une portée énorme dans ses connaissances intellectuelles et est une grande penseuse à la fois dans ses projets et dans sa vision. » rajoute Fred Hersch.