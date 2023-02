Étienne Daho déclare sa flamme à l'amour avec "Boyfriend"

Que de poètes ont voulu immortaliser l’amour ! À défaut de le croire inaltérable, Étienne Daho, qui ne vit que des passions intenses et folles, nous offre une ode à ce sentiment universel, dans son nouveau disque Tirer la nuit sur les étoiles, porté par le label Barclay. Le nom choisi est un clin d’œil à l’idylle de l’actrice Ava Gardner avec le chanteur Frank Sinatra, qui en 1940, isolés dans le désert, avaient tiré des coups de feu vers les étoiles pour exalter leur amour. L’amour du beau qui nous fait nous tourner vers le ciel, celui qui flotte sur nos rêves éveillés en prenant de nombreux visages est ainsi célébré en ce jour J :

«Je jouerai à tous les hommes de ta vie» chante l'ange gardien Étienne Daho, ami, amant, épaule, drogue, médicament, astre blanc... Le clip, réalisé par le Studio L’Étiquette célèbre la relation amoureuse, ce don de soi en toute liberté, plein de mystère et d’extase :

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

La chanson est le fruit d’une nouvelle collaboration avec les artistes Américains Jade Vincent et Keefus Ciancia (avec qui il avait déjà travaillé pour l’album Blitz), fondateurs du groupe Unloved avec le célèbre producteur irlandais de musique de films David Holmes. Manon Engel et Alma de Ricou, réalisatrices, photographes mais aussi directrices artistiques, sont aux manettes du clip. Leur studio parisien de photographie et de réalisation a vu naître les vidéos de multiples artistes comme celle du titre Le dernier du Disco de Juliette Armanet ou de ceux de grandes maisons de mode comme Chanel, Louis Vuitton, Paco Rabanne.