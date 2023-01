Exclu : "A Bonfire", le souffle incantatoire de Jî Drû

Après avoir célébré la force du pouvoir collectif avec sa tribu jazz Tribe From The Ashes, il était temps pour Jî Drû de donner une suite à son projet solo Western. Toujours entouré par la chanteuse Sandra Nkaké, le batteur Mathieu Penot et le claviériste Pierre-François Blanchard, le flûtiste revient avec l'album Fantômes, une nouvelle aventure exploratoire de poésie rêveuse et humaniste attendue le 3 mars chez Label Bleu.

Jî Drû présente aujourd'hui le premier titre A Bonfire avec une vidéo qu'il a réalisée avec son complice Seka, illustrant l'atmosphère étrange et onirique de son univers musical cinématographique. Maquillage de guerre ou de résistance, l'artiste se lance peu à peu dans une danse tribale quand les volutes de ses flûtes se font plus intenses et que la rythmique se fait haletante. Une transe suspendue sublimée par les textures vocales et le chant ensorcelant de Sandra Nkaké dont le nouvel album, Scars, arrive en avril.

« L'album Fantômes parle de ce qui nous lie. Quelle est la mécanique du vide qui entoure le vivant ? Comment décide-t-on de le remplir, quel rapport entretient on avec, individuellement ou collectivement. Ce vide nous divise-t-il ou au contraire nous unit ? Tout est histoire de choix, de partage. La musique est invisible, la flûte n’est jamais qu’un peu de souffle qui raisonne. Fantômes c’est 14 histoires, pour sauver ce monde » déclare Jî Drû qui présentera son nouveau projet au Bal Blomet le 20 avril à Paris.