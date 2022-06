Exclu : "Bid Daddy Ya", le rap tranquille de Yaya Bey

Voilà un nouveau disque plein de vies. Toutes celles de Yaya Bey, cette chanteuse new-yorkaise qui a forgé ces dernières années son écriture personnelle dans le creuset d’un r’n’b très inspiré. Cette artiste complète, aussi à l’aise au pinceau qu’au micro, s’est faite connaître en 2020 avec la sortie d’un premier album marqué par un joli groove introspectif. Une formule qu’elle a confirmée l’an passé avec un EP écrit sous le joug d’une peine de cœur, un disque empreint d’une résilience davantage poétique et même déchirée.

Avec Remember Your North Star, Yaya Bey confirme aujourd’hui que la fresque du quotidien constitue bel et bien son inspiration première, les mille grandeurs et cicatrices de l’existence qui poussent tout à chacun à continuer d’espérer malgré les entailles et les regrets. Ce second album compose aussi avec une véritable sororité, une fraternité féminine qui emplit plusieurs des nouveaux morceaux de la native du Queens.

A l’instar d’un Loyle Carner et de son premier album si élégant ou même de la crack belge Blu Samu , Yaya Bey brode ainsi ses histoires au fil d’un groove sensible et finement dosé. C’est ainsi le cas, encore, sur ce Bid Daddy Ya à découvrir aujourd’hui en avant-première. Un ultime extrait de ce nouveau disque où la chanteuse semble virevolter entre beats et instrus, faisant siennes les vertus d’un rap tranquille et même curatif. Cool.

"Remember Your North Star", le nouvel album de Yaya Bey, est à paraitre le 17 juin via le label Big Dada